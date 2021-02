愛知・豊橋市で開催されてきた「ええじゃないか とよはし映画祭」が、2021年はオンラインでの開催となり、3月12〜14日に配信されることが決定した。本映画祭のディレクターを務めてきた園子温監督の「愛のむきだし」、堤幸彦監督の「望み」、第39回日本アカデミー賞の最優秀主演女優賞、最優秀脚本賞を受賞した「百円の恋」などが上映され、ゲストによるトークも予定されている。

「ええじゃないか とよはし映画祭」は20年3月、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止を余儀なくされた。20年のコンセプト「OPEN THE DOOR」をさらに進めた「OPEN THE DOOR TO A NEW WORLD アタラシイ世界へ」を掲げる21年は、ウィズコロナ時代のニューノーマルに対応し、オンライン映画祭という形に挑戦。オンラインでつながった全国の参加者の“新たな扉”を開き、新しい世界へ通じる、刺激的な映画祭を目指す。

本映画祭の特徴である、「全上映でのゲスト登壇」の取り組みは、オンラインでも踏襲され、上映に合わせ、園監督や堤監督によるトークが予定されている。そのほか、本広克行監督と小川紗良がタッグを組んだ「ビューティフルドリーマー ディレクターズカット編」、「ミッドナイトスワン」の内田英治がメガホンをとり、伊藤沙莉が主演した「獣道」、19年の本映画祭のコンペティション部門でグランプリを獲得した「向こうの家」の上映とトークをラインナップ。また佐藤祐市監督による青春カーリングムービー「シムソンズ」のデジタルリマスターが、オンラインで初上映される。現時点でトークゲストは発表されておらず、続報に期待が高まる。

またコンペ部門は、20年の映画祭で一次審査を通過していた11作品が対象となる。グランプリ、とよはし未来賞(審査員特別賞)、観客賞の受賞作品は、3月14日に生配信されるクロージングセレモニーで発表される。

「ええじゃないか とよはし映画祭2021」は、3月12日〜14日にオンラインで開催。作品上映は12日午後6時〜14日午後6時の48時間で行われ、オープニングセレモニーとクロージングセレモニーも予定されている。オンライン上映の申し込み受付は、2月20日正午から開始され、チケット1枚(1000円)で、招待作品1作品+トーク、ショートフィルムセレクション2作品+トーク、コンペ部門の全11作品を視聴可能。上映スケジュールやチケット情報などの詳細は、公式サイト(http://etff.jp/)で確認できる。招待作品とトークタイトル、ショートフィルムセレクション、コンペ部門の作品一覧は、以下の通り。

【招待作品】

「愛のむきだし」 トーク「園子温監督、ハリウッドへの源流を辿る」

「望み」 トーク「堤幸彦監督、『明日の記憶』から『ファーストラヴ』まで」

「百円の恋」 トーク「映画賞総なめ『アンダードッグ』はどうして生まれたのか?」

「ビューティフルドリーマー ディレクターズカット版」 トーク「映画作りの初期衝動って?」

「獣道」 トーク「内田英治監督、『ミッドナイトスワン』への道」

「シムソンズ」 トーク「ガールズムービーの教科書と言われる傑作」

「向こうの家」 ※西川達郎監督によるトーク実施予定

【ショートフィルムセレクション】

「家族マニュアル」(内田英治監督)

「トーキョーサンライズ」(松本優作監督)

【コンペ部門】

「Vtuber渚」(GAZEBO監督)

「多日想果」(大門嵩監督)

「あなたとの距離について」(村上祐介監督)

「海辺の途中」(外山文治監督)

「東京の恋人」(下社敦郎監督)

「グラフィティ・グラフィティ!」(松尾豪監督)

「根矢涼香、映画監督になる。」(上村奈帆監督)

「≠(ノットイコール)」(十城義弘監督)

「来夢来人」(若葉竜也監督)

「そしてまた私たちはのぼってゆく」(磯部鉄平監督)

「still dark」(高橋雄祐監督)