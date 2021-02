妻子持ちの俳優ドミニク・ウェスト(51)との不倫旅行が話題になった映画『シンデレラ』のリリー・ジェームズ(31)に、新たな恋人ができたようだ。Page Six や Daily Mail Online などが報じた。

お相手は、米ロックバンド、クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジのベーシスト、マイケル・シューマン(35)。リリーは新作映画『ワッツ・ラブ・ゴット・トゥ・ドゥー・ウィズ・イット(原題) / What’s Love Got to Do With It』の撮影中で、新型コロナウイルス対策でキャストとクルーがまとまって泊っているイギリス・サフォークのブティックホテルに、リリーが迎えたのかマイケルも滞在。ホテルから出て来た二人がキスし、マイケルが手を振ってリリーを仕事に送り出す姿が目撃されている。目撃者は「二人は笑い合い、ジョークを言い合って、一緒にいてとても幸せそうでした」と語っている。

リリーについては昨年10月、ドミニクとのローマでの不倫旅行が激写され、大きなスキャンダルとなった。ドミニクはその直後、妻のキャサリン・フィッツジェラルドさんと共にコッツウォルズの自宅前に集まった記者たちの前に現れると、「これだけは言わせてください。僕たちの結婚には強い絆があり、僕たちは今でも、いつだって一緒です」と声明を発表。円満ぶりを強調するかのようにカメラの前でキスをし、幕引きを図っていた。(朝倉健人)