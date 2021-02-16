1¸Ä¤¢¤¿¤êÅü¼Á2.0g¡ª¡Úµæ¶Ë¤ÎÄãÅü¼Á¥Ñ¥ó¡Û¿·ºî¤Ï¡ÖHOKUO¡×¥³¥é¥Ü¤ÇÌ£¤âÍ¥½¨¢ö
ÄãÅü¼Á¿©ÉÊÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Ö24/7 DELI&SWEETS¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄãÅü¼Á¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥â¡¼¥ó¥Ö¥í¡¼¥Á¥§¥ó¡×¡Ö¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È¥»¥µ¥ß¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÄ¶ÄãÅü¼Á¡ªÌ£¤â¡ý¢ö¤³¤Î¡ÖÄãÅü¼Á¥Ñ¥ó¡×¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¡Ê²èÁü¤¢¤ê¡Ë
¡Ö24/7 DELI&SWEETS¡×¤Ï¡¢¡Ö3¿©¿©¤Ù¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤òÄó¾§¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¡Ö24/7 Workout¡×¤Î¿©»ö»ØÆ³¤ä±ÉÍÜ´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç·ò¹¯Åª¤Ë¤ä¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÄãÅü¼Á¤Î¥Ç¥ê¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥Ñ¥ó¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÄãÅü¼Á¿©ÉÊÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢2020Ç¯1·î¤ËÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡Ö24/7 DELI&SWEETS¡×¤ÎÄãÅü¼Á¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¸¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢È¯Çä³«»Ï°Ê¹ß¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
º£²ó2¼ïÎà¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Î´Æ½¤¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë40Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿®Íê¤Î¥Ñ¥ó¥á¡¼¥«¡¼¡ÖËÌ²¤¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×¡£¡Ö¼êºî¤ê¥Ñ¥óÀìÌçÅ¹ HOKUO¡×¤È¤·¤Æ¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ï¾®ÇþÊ´Æ±ÍÍ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿ÄãÅü¼Á¥ß¥Ã¥¯¥¹Ê´¤ò»ÈÍÑ¡£¹çÀ®´ÅÌ£ÎÁ¤ò¶ËÎÏ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Åü¼Á¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÇºà¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥â¡¼¥ó¥Ö¥í¡¼¥Á¥§¥ó¡×¡Ö¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È¥»¥µ¥ß¡×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅü¼ÁÎÌ¤Ï1¸Ä2.0g¤ÈÄ¶ÄãÅü¼Á¡£
¹¬¤»ÄãÅü¼Á¥Ñ¥ó ¿·¾¦ÉÊ
¡ãNEW¡ä¥ê¥Ã¥Á¥â¡¼¥ó¥Ö¥í¡¼¥Á¥§¥ó
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¶ñºà¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤ËÜ³Ê¥É¥¤¥Ä¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
±ÉÍÜÀ®Ê¬¡§Åü¼Á2.0g¡¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ 80.0kcal
¡ãNEW¡ä¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È¥»¥µ¥ß
¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÊÝ¿å´¶¤Î¤¢¤ë¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥¯¥ë¥ß¤¬Îý¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜÀ®Ê¬¡§Åü¼Á2.0g¡¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼92.0kcal
¹¬¤»ÄãÅü¼Á¥Ñ¥ó ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Ñ¥ó
¡¦¥×¥ì¡¼¥ó¥Ñ¥ó
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿¨´¶¤äÃÆÎÏ¡¢À¸ÃÏ¤Î¸ý¤¢¤¿¤ê¤Î¤è¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ìÉÊ¡£
±ÉÍÜÀ®Ê¬¡§Åü¼Á2.0g¡¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼57.0kcal
¡¦¥Á¡¼¥º¥Ñ¥ó
¥Á¡¼¥º¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÄø¤è¤¤±öÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄêÈÖ¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
±ÉÍÜÀ®Ê¬¡§Åü¼Á1.9g¡¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼58.0kcal
¡¦¤´¤Þ¥Ñ¥ó
¤´¤Þ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´Ý¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
±ÉÍÜÀ®Ê¬¡§Åü¼Á2.0g¡¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼62.0kcal
¹¬¤»ÄãÅü¼Á¥Ñ¥ó ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Ñ¥ó¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§2,960±ß(ÀÇÊÌ)
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Ê5¼ï14¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥×¥ì¡¼¥ó¥Ñ¥ó 4¸Ä
¡¦¥Á¡¼¥º¥Ñ¥ó 4¸Ä
¡¦¤´¤Þ¥Ñ¥ó 2¸Ä
¡¦¥ê¥Ã¥Á¥â¡¼¥ó¥Ö¥í¡¼¥Á¥§¥ó2¸Ä
¡¦¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È¥»¥µ¥ß 2¸Ä