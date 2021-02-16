É¸½à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤¬ºÇ¹â¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥àµ¡¥é¥ó¥¥ó¥°
¥²¡¼¥à¹¥¤¤Î´Ö¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡£¥Ü¥¿¥ó¤ÎÇÛÃÖ¤ä²¡¤·¤ä¤¹¤µ¡¢½½»ú¥¡¼¡¦¥¢¥Ê¥í¥°¥Ñ¥Ã¥É¤ÎÁàºîÀ¤Ê¤É¡¢²÷Å¬¤Ë¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ö¤Ê¤é»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÎòÂå¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÉ¸½à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó
2°Ì¡¡PlayStation 2¡Ê¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó 2¡Ë
3°Ì¡¡¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö
¢Í4°Ì°Ê¹ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
1°Ì¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡×¡ª
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¸å·Ñµ¡¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó²»¸»¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¡£ÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢¿·µ¬¤ËX¡¢Y¡¢L¡¢R¤Î4¥Ü¥¿¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¥á¡¼¥«¡¼¡§Ç¤Å·Æ²
È¯ÇäÇ¯¡§1990Ç¯11·î21Æü
²Á³Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¡§9,800±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
2°Ì¤Ï¡ÖPlayStation 2¡Ê¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó 2¡Ë¡×¡ª
128¥Ó¥Ã¥È¤ÎCPU¡ÈEmotion Engine¡É¤È¹âÂ®ÉÁ²è¤¬²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡ÈGraphics Synthesizer¡É¤òÅëºÜ¡£DVD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤ë¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ÎDUALSHOCK 2¤ÏÁ°µ¡¼ï¤ÎDUALSHOCK¤«¤é¿Ê²½¤·¡¢START¡¢SELECT¡¢L3¡¢R3°Ê³°¤¬Á´¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°²½¤µ¤ì¤¿¡£
¥á¡¼¥«¡¼¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¸½¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
È¯ÇäÇ¯¡§2000Ç¯3·î4Æü
²Á³Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¡§3Ëü9,800±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
3°Ì¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¡×¡ª
Ç¤Å·Æ²½é¤È¤Ê¤ë8cm¤Î¸÷³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¥å¡¼¥Ö·¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿NINTENDO 64¤Î¸å·Ñµ¡¡£¥Ü¥¿¥óÇÛÃÖ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¿¥Ã¥×¤ò²ð¤·¤ÆNintendo Switch¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡ÊNintendo Switch LiteÈóÂÐ±þ¡Ë¡£
¥á¡¼¥«¡¼¡§Ç¤Å·Æ²
È¯ÇäÇ¯¡§2001Ç¯9·î14Æü
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¡§2Ëü5,000±ß
¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ËL¡¢R¥Ü¥¿¥ó¤È¤¤¤¦²è´üÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿Ì¾µ¡¤¬1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á47°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤¬ºÇ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¹ç·×¿ô¡§953É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2020Ç¯8·î01Æü¡Á2020Ç¯8·î15Æü