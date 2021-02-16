¤ï¤º¤«Ìó1Ñ¤ÎÌîºÚ¡È´Ö°ú¤ºÚ¡É¤¬ÏÃÂê¡Ä¡ÖÀ¸»º¼Ô¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¡×¤É¤ó¤ÊÌ£¤«Ã´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡¢¿©¤Ù¤ë¤È°ì½Ö¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÄø¾®¤µ¤¤ÌîºÚ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¡£
Éó¤Î¡Ö´Ö°ú¤ºÚ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹
À¸°éÅÓÃæ¤Ç´Ö°ú¤«¤ì¤¿Éó¤Ç¤¹¤¬
ÎÁÄâ¤Ê¤É¤Çµ¨Àá¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤ªÄÒÊª¤Ë¤·¤¿¤ê¡Ä
Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÁÇºà¤Ç¤¹
¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤¤ÌîºÚ¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Éó¡Ê¥«¥Ö¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢Çò¤¤ÉôÊ¬¤ÏÄ¾·Â1cm¤Û¤É¤È²æ¡¹¤¬ÄÌ¾ïÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÈæ¤Ù¤«¤Ê¤ê¤Î¾®¤µ¤µ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤ë¡£
¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç²·¤ÎÃÛÃÏÄê¾¾K¤µ¤ó¤«¤é¡Ö´Ö°ú¤ºÚ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¡¹¾¸ÍÌîºÚ¤Î¡É²êÉó¡É¤È¤¤¤¦Àµ¼°Ì¾¾Î¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÎÁÄâ¤äÏÂ¿©¤ÎÅ¹¸þ¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤½¤í¤¨¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾¿Í¤ÎÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌîºÚ¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö²êÉó¡Ê¤á¤«¤Ö¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤½¤¦¤À¡£
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë½§»Ô¾ì¤ËÆþ²Ù¤·¤Æ¤¤¿½Ü¤Î¿©ºà¤ä¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î°ÆÆâ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëË½§»Ô¾ì¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ê@tsukijiichiba¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿Twitter¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö´Ö°ú¤¤Ç¤âåºÎï¡Á¡×¡ÖÃÍÃÊ¤ÈÌ£¤¬¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê4Ëü7000¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê2·î15Æü»þÅÀ¡Ë
¤³¤Î²êÉó¡¢¾®¤µ¤¤¤±¤ì¤ÉÌ£¤Ï¥«¥Ö¤È°ã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«?¤É¤³¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©Ë½§»Ô¾ì¥É¥Ã¥È¥³¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¿©Ê¸²½¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÅÔÆâ¤ÇÀ¸»º¡¡´Å¤¯¤Æ¶ìÌ£¤â¤¢¤ëÎ©ÇÉ¤Ê¥«¥Ö¤ÎÌ£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
º£²ó¤ÏÃç²·¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¡¢twitterÃ´Åö¤¬Æü¡¹¤Î°ì¥³¥Þ¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ò°÷¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËºÜ¤»¤Æ»£±Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡Ö²êÉó¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ÌîºÚ¤Ê¤Î¡©
²êÉó¤Ï¹¾¸ÍÅìµþÌîºÚ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Ä¾·Â1Ñ¤Û¤É¡¢¹âµé¿©ºà¤È¤·¤ÆÎÁÄâ¤Ê¤É¤Çµ¨Àá¤Î¤¢¤·¤é¤¤¤È¤·¤Æ¤ª¤ï¤óÊª¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤ëÉÊ¤È¤·¤ÆÏÂ¿©¤ÎÎÁÍý¿Í¤ËÄÁ½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÉ¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤â¥«¥Ö¤ÎÈé¤ò¤à¤¤¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÏÇÝ¤Ï10·î²¼½Ü¤«¤é¡Ê½Õ¤Î¡ËÈà´ß¤Îº¢¤Þ¤Ç¤Ç¡¢½Ð²Ù»þ´ü¤Ï11·î¤«¤é3·îËö¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼Ì£¤Ï¥«¥Ö¤È°ã¤¦¤Î¡©
¤·¤Ã¤«¤ê´Å¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¥«¥ÖÆÃÍ¤Î¿ÉÌ£¤â¤¢¤ëÎ©ÇÉ¤Ê¥«¥Ö¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤É¤³¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î?
ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤â¤Î¤ÏÂÎ©¶è¤«¤éÆþ²Ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥º¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤Î¤ËÂçÊÑ¤Ê¼ê´Ö²Ë
¡¼¡¼Âç¤¤µ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î?
¥«¥Ö¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¤â¤È¤â¤È¾®¥«¥Ö·Ï¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°é¤Ä¤ÈÄ¾·Â5Ñ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ò²êÉó¥µ¥¤¥º¤Ë¤½¤í¤¨¤Æ½Ð²Ù¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢ÍÕ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¥«¥Ö¤ÎÂç¤¤µ¤â¤½¤í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Ëö¡Á½ÕÀè¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´ÖÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤Ç½Ð²Ù¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹¼ï¤Þ¤¡¢¿¢¤¨ÉÕ¤±¡¢¼ý³Ï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¼ê´Ö²Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤É¤³¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
º£²ó¤ÎÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¤Ï´ðËÜÅª¤ËË½§»Ô¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÍê¤Þ¤ì¤¿¤éÎ®ÄÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢²êÉó¤ÏÀ¸»º¼Ô¤â¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¤Û¤Ü°ìÈÌ¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»Ô¾ì¤Ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÆþ²Ù¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÎÁÍý¿Í¸þ¤±¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ìÈÌ¸þ¤±¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï
¡¼¡¼²ÈÄíÍÑ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¡©
¤ª¤½¤é¤¯»Ô¾ì¤«¤éÄ¾ÀÜÎÁÍý¿Í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅ¹Æ¬¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ï³§Ìµ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°û¿©Å¹¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÅ¹¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÈÌ¸þ¤±¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤½¤é¤¯¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÅöÅ¹°Ê³°¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÃÍÃÊ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©
»þ´ü¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Ëö¤À¤È8³ô¤Î1Â«¤Ç500±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï²·²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¾¤ËÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤È¤·¤¿¤é1000±ß¤È¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÌ¾ï¤Ï¤½¤ÎÈ¾ÃÍ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ
¤ï¤óÊª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èé¤´¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÄÒÊª¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤ë¤´¤È¾¤¤·¾å¤¬¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿À¸¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦»×¤¦¡©
»Ô¾ì¤ÎÆü¾ïÈ¯¿®¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÌ¾¿Í¤Îµ»¤ä¡¢»Ô¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ëÌîºÚ¤ò»ÅÆþ¤ì¤ëÌÜÍø¤¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤½¤·¤Æµ¨Àá´¶¤ä¸«¤¿ÌÜ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¿Í¤µ¤ó¤Î¿´¸¯¤¤¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬¿©¤ÎÏÃ¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Twitter¤ÇÃÎ¤ëÄÁ¤·¤¤ÌîºÚ¡£º£²ó¤Ï¾®¤µ¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ì£¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥«¥Ö¤È¤¤¤¦¡É²êÉó¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÎÁÍý¿Í¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ë½§»Ô¾ì¥É¥Ã¥È¥³¥à¤¬Ë½§»Ô¾ì¤«¤éÄ¾Á÷¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢²êÉóÌó10Â«80ËÜ¡Ê1Â«Ìó20¥°¥é¥à¡Ë¤ò1¥»¥Ã¥È1,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¤·¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£