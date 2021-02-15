¡È¤È¤ª¤»¤ó¤Ü¡ÉÃËÂáÊá¡¡±Ø¤ÇÄÌÏ©¤Õ¤µ¤®Ë½¹Ô
¡Ö¡È¤È¤ª¤»¤ó¤Ü¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤¬¤¤¤ë¡×¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢²ñ¼Ò°÷¡¦Àî¾å±ÉÆóÍÆµ¿¼Ô(48)¤Ï2·î¡¢JRÂçÊ¬±Ø¹½Æâ¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤ÆÄÌÏ©¤ò¤Õ¤µ¤®¡¢ÏÓ¤Î²¼¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿½÷À¤Î¼ó¤ò¤Ä¤«¤à¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àî¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡ÖË½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2020Ç¯¤Î½©¤´¤í¤«¤é¡¢·Ù»¡¤äJRÂçÊ¬±Ø¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤ª¤»¤ó¤Ü¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡×¤È¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢Àî¾åÍÆµ¿¼Ô¤Î´ØÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£