30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¸ç¤Ã¤¿¡© ¤Ä¤¤¤Ë·ëº§¤ò¤¢¤»¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÎËÜ²»
25ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢É®¼Ô¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡ÈÂè°ì¼¡·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¡É¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÂçÊý¤ÎÍ§¿Í¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³¤ß¤ó¤Ê¤¬·ëº§¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤ÆÀèÆü¡¢¤½¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤¢¤»¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
30ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë·ëº§¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ìÂÎ¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¡¢·ëº§¤ò¾Ç¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ë¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¼¡
¤½¤Î1¡§º£¤µ¤éÂ¾¿Í¤ÈÀ¸³è¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤
¡Öº£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È°ì¿Í¤Ç¼«Í³¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Â¾¿Í¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ç»ä¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢·ëº§¤Ë¤¢¤»¤ë¤É¤³¤í¤«Äñ¹³¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£20Âå¤Îº¢¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê30ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£°ìÀ¸·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼«Í³¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê33ºÐ¡¿Ìò°÷Èë½ñ¡Ë
¤½¤Î2¡§²Ú¤Î30Âå¡ª¡¡»×¤¤¤Ã¤¤êÍ·¤Ó¤¿¤¤
¡Ö20Âå¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢Éßµï¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤â¹Ô¤±¤¿¤ê¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃù¶â¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÀ¸Êª¤ÎÇã¤¤Êª¤ä¹ë²Ú¤Ê³¤³°Î¹¹Ô¤â¤Ç¤¤ë¡£20Âå¤Îº¢¤è¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿º£¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢35ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÆÈ¿ÈÀ¸³è¤ò¤ª¤¦²Î¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝÌäÂê¤½¤ì¤«¤é¤Î·ëº§¤ÏÀäË¾Åª¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡Ê32ºÐ¡¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¤½¤Î3¡§»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤ë
¡Ö28ºÐ¤Îº¢¡¢¡È·ëº§¤·¤¿¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÃÏÊý¤«¤éËÜ¼Ò¤ËÅ¾¶Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï°ìµ¤¤Ë¿§¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤Ç¤Î»Å»ö¤¬¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤Ï·ëº§¤É¤³¤í¤«Îø°¦¤Ë¤¹¤é¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¡Ê30ºÐ¡¿¿Í»ö¡Ë
¤½¤Î4¡§¡È·ëº§¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡Ö»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢20ÂåÁ°È¾¤Ç·ëº§¤·¤Æ¿ôÇ¯¤ÇÎ¥º§¤·¤¿Í§Ã£¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Î¥º§¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê·ëº§¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£°ì±þÈà»á¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¡È·ëº§¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê32ºÐ¡¿ÉÔÆ°»º¡Ë
¤½¤Î5¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄü¤á¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¢¤»¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢¼ã´³Äü¤á¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢º£¤¹¤°·ëº§¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤âÁý¤¨¤ë¤·¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤ÆÁý¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó·ëº§¤·¤Å¤é¤¤½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¡¢ËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê34ºÐ¡¿°åÎÅ¡Ë
·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¬¡È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¡£
¡È·ëº§¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤Þ¤¿¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¯»×¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¬ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Êyummy!ÊÔ½¸Éô¡Ë