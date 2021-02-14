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04. TIME IS MONEY! ¡Êº´Æ£Í¥¼ù¡¢ÌîÃæÈþ´õ¡¢²£»³ÎèÆà¡¢»³ùõ°¦À¸¡Ë
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06. Æó¿Í¤Ï¥¢¥Ù¥³¥Ù ¡ÊÉèµ×Â¼À»¡¢ËÒÌî¿¿è½°¦¡¢±©²ì¼ë²»¡¢ËÌÀîè½±û¡Ë
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09. KOKORO¡õKARADA ¢¨2020Ç¯1·î22ÆüÈ¯Çä¡Ê68ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
10. ¿ÍÀ¸ Blues ¢¨2019Ç¯6·î12ÆüÈ¯Çä¡Ê67ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
11. Hey! Unfair Baby
12. Îø°¦ Destiny¡ÁËÜ²»¤òÏÀ¤¸¤¿¤¤¡Á
13. LOVE ¥Ú¥Ç¥£¥¢ ¢¨2020Ç¯1·î22ÆüÈ¯Çä¡Ê68ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
14. ¿Í´Ö´Ø·¸ No way way ¢¨2020Ç¯1·î22ÆüÈ¯Çä¡Ê68ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
15. ÀÄ½Õ Night ¢¨2019Ç¯6·î12ÆüÈ¯Çä¡Ê67ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¡ã¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
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ENDING
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