¥ì¥¢¥ë¼ç¾¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹»ÄÎ±¤«¡¡¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ÇµÞÅ¾
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¼ç¾¤ÇÆ±¹ñÂåÉ½£Ä£Æ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¡Ê£·£³¡Ë¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥é¥â¥¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£½µÃæ¤Ë·»¤ÇÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥ë¥Í»á¤¬¸ò¾Ä¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÂ¦¤Ï¥é¥â¥¹¤¬µá¤á¤ë¾ºµë¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÂàÃÄ¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö£á£â£ã¡×¤Ï¡Ö¥é¥â¥¹¤¬¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¤ÈºÇ¶á¡¢ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢Èó¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ê´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤Ï£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ·ÀÌó±äÄ¹¤¬¿ÊÅ¸¤·»ÄÎ±¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥â¥¹¤Î¸½ºß¤ÎÇ¯Êð¤Ï£±£²£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£µ²¯±ß¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¥È¥Ã¥×¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Ç£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÂ¦¤«¤é¾ò·ïÌÌ¤Ç¤Î¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î»ÄÎ±¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏºâÀ¯Æñ¤Ë¶ì¤·¤ßºßÀÒÁª¼ê¤ËµëÍ¿¥«¥Ã¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Ë¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Î¤¢¤ë¼ç¾¤ÎÂ¸ºß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤ÈÈ½ÃÇ¤·Êó½·¥¢¥Ã¥×¤Ç°ú¤Î±¤á¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°ÌÏÍÍ¡£ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Õ¤â°ú¤²¼¤¬¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿åÌÌ²¼¤Ç·ã¤·¤¤¹Ë°ú¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£