à¥¯¥º·Ý¿Íá¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤Ë¥Ò¥í¥ß·ãÅÜ¡ª¡Ö¤ªÁ°¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤¤¤Æ¤Í¡¼¤«¤é¤ä¤á¤Á¤Þ¤¨¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥é¥ó¥É¡×¡Ê¥µ¡¼¥ä¡á£²£µ¡¢¥Ë¥·¥À¡á£²£¶¡Ë¤¬¡¢£±£´ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ë¥·¥À¤Ë¤è¤ëàÂçÊª»Ê²ñ¼Ô·ãÅÜ»ö·ïá¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ë¥·¥À¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö²¿»þ´Ö¤âÃÙ¹ï¤¹¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¼Ú¤ê¤¿¤ª¶â¤Ç¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°ïÏÃ¤Çà¥¯¥º·Ý¿Íá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÅìÂç²¦£³»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£¥µ¡¼¥ä¤Ë¤è¤ë¤È¼ýÏ¿¤Ï£µ»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¡¢»Ê²ñ¤Î¥Ò¥í¥ß¤ä»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ë¥·¥À¤Ë¤·¤¤ê¤ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö¤Î¥Ë¥·¥À¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Ï¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¤¢¡×¤È¤Þ¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤»¤º¡£·ë²Ì¡¢¡Ö£µ»þ´Ö¤°¤é¤¤¤º¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥Ë¥·¥À¡¢¤ªÁ°¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤¤¤Æ¤Í¡¼¤«¤é¤ä¤á¤Á¤Þ¤¨¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡Ê¥µ¡¼¥ä¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤»¤º¡¢¡Ö¥Õ¥Õ¥Ã¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤à¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¥µ¡¼¥ä¤Ï¡Ö¼ýÏ¿¸å¤Ë¡Ø¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ø¤³¤ó¤Ç¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢£µ»þ´Ö¤â¤À¤ó¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ³Ú²°µ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°ÊÛÅö¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¡ª¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¡£²¿¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤Ã¤Æ¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ï¤è¤¯¿²¤ì¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ë¥·¥À¤Ï¡Ö¿²¤ì¤Þ¤·¤¿¤¡¡×¤È°¤Ó¤ì¤â¤»¤ºÅú¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Çú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£