¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¡Ä¡×Á¥ÌÚÀ¿¾¡¤¬£±£¹£¸£¹Ç¯£Õ£×£ÆÅÅ·â°ÜÀÒ¤Î¿¿Áê¤ò¹ðÇò
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ì¥¹¥é¡¼¡¦Á¥ÌÚÀ¿¾¡¡Ê£µ£±¡Ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤ÎÎ¢Â¦¤ä¿¿Áê¤ò·ãÇò¤¹¤ëÏÃÂê¤Î´ë²è¡£º£²ó¤ÏÁ¥ÌÚ¼«¿È¤¬£±£¹£¸£¹Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é£Õ£×£Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»ö·ï¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¶â¤ÎÍñ¤ÎÅÅ·â°ÜÀÒ¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸ì¤Ã¤¿Á¥ÌÚ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Ø¤Î¼Õºá¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú£Ô£È£Å¡¡£Æ£Á£Ã£Ô¡ÁÁ¥ÌÚ¤¬¸«¤¿»ö·ï¤ÎÎ¢Â¦¡Ê£²¡Ë¡Û£¸£¸Ç¯¤ËÆÍÁ³¡¢³¤³°±óÀ¬¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÅÄ¡ÊÆüÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤ò¶ì¤·¤á¤¿¥É¥ó¡¦ÃæÌð¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤È¼«Ê¬¤¬¼¡¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬³ÊÆ®µ»Ï©Àþ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºä¸ý¡ÊÀ¬Æó¡Ë¤µ¤ó¤¬³¤³°¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡½ÐÈ¯Ä¾Á°¤Î£´·î¡¢¹âÅÄ¡Ê±äÉ§¡Ë¤µ¤ó¤È»³ºê¡Ê°ìÉ×¡Ë¤µ¤ó¤ËÁ÷ÊÌ²ñ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÏÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤¬Ä¹½£¡ÊÎÏ¡Ë¤µ¤ó¤Î´éÌÌ¤ò½³¤Ã¤Æ¿·ÆüËÜ¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ÎÀÊ¤Ç¹âÅÄ¤µ¤ó¤È»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤È¤â¤¦°ì²ó£Õ£×£Æ¤ò»Ï¤á¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¡£¤â¤¦Â¨Åú¤Ç¤¹¡£¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¡££Ã£×£Á¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÃÄÂÎ¡Ë¤È¤Î·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤«¤é¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤ã¤Ù¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¡¢¿·ÆüËÜ¤Îà´Æ»ëÌòá¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤êÎ©¤ÁÂØ¤ï¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥È¥Ë¡¼¡¦¥»¥ó¥È¥¯¥ì¥¢¤Ï¿·ÆüËÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¢¤ÈÉ¬¤ºÍÍ»Ò¤ò¸«¤ËÍè¤ë¡£¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤âÍè¤¿¤·¡¢Æ£ÇÈ¡ÊÃ¤¼¤¡Ë¤µ¤ó¤â¡£¤½¤·¤Æ¡Ê½Ã¿À¥µ¥ó¥À¡¼¡Ë¥é¥¤¥¬¡¼¤µ¤ó¡£»î¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤è¡£¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é´í¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¿·ÆüËÜ¤Ï¡£
¡¡£¸£¹Ç¯¤Î£²·î¡¢ÀìÌç»ï¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¡Ö£Õ£×£Æ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢É½»æ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤³¤«¤éÂçÁû¤®¤Ç¤¹¡£ËèÆüÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬°ÖÎ±¤·¤Æ¤¯¤ë¡£²ñ¼Ò¤Î¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÆ¹ñÉð¼Ô½¤¹ÔÃæ¤ÎÄ³Ìî¡ÊÀµÍÎ¡Ë¤µ¤ó¤Þ¤ÇÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁ¥¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤Þ¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë´ó±Û¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¡ÂçÁû¤®¤ÎÃæ¡¢£¸£¹Ç¯£´·î¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¹Á¤«¤é¿·ÆüËÜ¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¼¼¤ËÄ¾¹Ô¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é´Ý£³Æü´ÖàÆð¶Øá¤µ¤ì¤Æ¡¢Åö»þ¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿ÃöÌÚ¤µ¤ó¤«¤é°ÖÎ±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ë¡£¤ªÁ°¤Ï¤½¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»ÀïÀìÍÑ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¡£¤ªÁ°¤¬¤¤¤Ê¤¤ã¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÀâÆÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±ÊÎ¤¹âÊ¿ÀìÌ³¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ººÆ·ÀÌó¶â£±£°£°£°Ëü±ß¡£¤½¤·¤ÆÆ£ÇÈ¡¢Ä¹½£¥¯¥é¥¹¤Î¥®¥ã¥é¤ò½Ð¤¹ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä³Ìî¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ï¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ°ú¤Î±¤á¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ËÂ£¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤¢¤Î¡ÖÆ»¡×¤È¤¤¤¦»í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤Ï¡ÖÌÂ¤ï¤º¹Ô¤±¤è¡£¹Ô¤±¤Ð¤ï¤«¤ë¤µ¡×¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï°ÖÎ±¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÎÆü¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤¯°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¤âÆ±ÀÊ¡£ÎëÌÚ¤ÏÅÓÃæ¤«¤éµïÌ²¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤·¤ÆÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÛÎã¤Î±ßËþÂà¼Ò²ñ¸«¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¼«Ê¬¤ÏÆ±´ü¤ËÉðÆ£¡Ê·É»Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¤Ç¼ÒÄ¹¤¬£³Æü´Ö¤â¼«Ê¬¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤ó¤À¤Èµ¿Ìä¤Ç¤·¤¿¡£¸«¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¼ÒÄ¹¤ÎµÁÌ³¤ò»¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤éº£¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò¼Õ¤ê¤¿¤¤¤ÈËèÆü»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Úº£²ó¤Î»ö·ï¡Û£±£¹£¸£¹Ç¯¡¢±Ñ¹ñÉð¼Ô½¤¹ÔÃæ¤ÎÁ¥ÌÚ¤¬ÀìÌç»ï¤Ë£Õ£×£Æ°ÜÀÒ¤òÉ½ÌÀ¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÁ¥ÌÚ¤ò¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤Ì°ÖÎ±ºö¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Á¥ÌÚ¤òËÝ°Õ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï¿·Æü¥×¥í¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÃöÌÚ¤È£Õ£×£Æ¤ÎÁí¿ã¡¦Á°ÅÄ¤¬Á¥ÌÚ¡¢ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Á¥ÌÚ¤Î¿·Æü±ßËþÂà¼Ò¢ª£Õ£×£Æ°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡ù¤Õ¤Ê¤¡¦¤Þ¤µ¤«¤Ä¡¡ËÜÌ¾¤ÏÁ¥ÌÚÍ¥¼£¡Ê¤Þ¤µ¤Ï¤ë¡Ë¡££±£¹£¶£¹Ç¯£³·î£±£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô½Ð¿È¡££¸£´Ç¯¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡£ÍâÇ¯¤Ë£±£µºÐ£±£±¤«·î¤Î»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££¸£¹Ç¯¡¢£Õ£×£Æ¤Ë°ÜÀÒ¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ£¸¶ÁÈ¤ò·Ð¤Æ£¹£³Ç¯¤Ë¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤òÀßÎ©¡£¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¤ËÇÔ¤ì°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢£²£°£°£·Ç¯¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡££±£¸£±¥»¥ó¥Á¡¢£¹£°¥¥í¡£¼ç¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¾¸Äì¤Ê¤É¡£