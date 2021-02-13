〔地震〕宮城県蔵王町、福島県相馬市・国見町・新地町で震度6強、津波被害の心配なし(2/13)
気象庁によると、13日23:08頃、福島県沖を震源とするM7.1の地震があり、宮城県蔵王町、福島県相馬市・国見町・新地町で震度6強の揺れを観測しました。
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：2月13日23:08頃
・震源地 ：福島県沖(北緯37.7度、東経141.8度)
・震源の深さ：約60km
・地震の規模：M7.1(推定)
【震度6強】
・宮城県 ：蔵王町円田＊
・福島県 ：相馬市中村＊、国見町藤田＊、新地町谷地小屋＊
【震度6弱】
・宮城県 ：石巻市桃生町＊、岩沼市桜＊、登米市迫町＊、宮城川崎町前川＊、亘理町悠里＊、山元町浅生原＊
・福島県 ：福島市五老内町＊、郡山市朝日、郡山市開成＊、郡山市湖南町＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市八幡町＊、南相馬市小高区＊、福島伊達市前川原＊、福島伊達市梁川町＊、本宮市白岩＊、桑折町東大隅＊、川俣町五百田＊、天栄村下松本＊、福島広野町下北迫大谷地原＊、楢葉町北田＊、川内村上川内早渡＊、大熊町大川原＊、双葉町両竹＊、浪江町幾世橋
【震度5強】
・宮城県 ：仙台青葉区落合＊、仙台宮城野区五輪、仙台若林区遠見塚＊、石巻市大街道南＊、石巻市前谷地＊、塩竈市今宮町＊、白石市亘理町＊、仙台空港、名取市増田＊、角田市角田＊、登米市登米町＊、登米市米山町＊、登米市南方町＊、栗原市若柳＊、東松島市小野＊、東松島市矢本＊、大崎市古川三日町、大崎市古川旭＊、大崎市松山＊、大崎市田尻＊、大河原町新南＊、村田町村田＊、柴田町船岡、丸森町鳥屋＊、松島町高城、七ヶ浜町東宮浜＊、利府町利府＊、大郷町粕川＊、大衡村大衡＊、涌谷町新町裏、宮城美里町木間塚＊
・福島県 ：福島市松木町、福島市桜木町＊、いわき市三和町、いわき市平四ツ波＊、いわき市平梅本＊、白河市新白河＊、白河市東＊、白河市表郷＊、白河市大信＊、須賀川市長沼支所＊、須賀川市岩瀬支所＊、二本松市金色＊、二本松市油井＊、二本松市針道＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、南相馬市原町区三島町、南相馬市原町区高見町＊、南相馬市原町区本町＊、南相馬市鹿島区西町＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市霊山町＊、福島伊達市月舘町＊、本宮市本宮＊、大玉村南小屋、大玉村玉井＊、鏡石町不時沼＊、猪苗代町千代田＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、矢吹町一本木＊、玉川村小高＊、浅川町浅川＊、小野町中通＊、小野町小野新町＊、福島広野町下北迫苗代替＊、富岡町本岡＊、川内村下川内、川内村上川内小山平＊、大熊町野上＊、葛尾村落合落合＊、飯舘村伊丹沢＊
・栃木県 ：高根沢町石末＊、那須町寺子＊
【震度5弱】
・宮城県 ：仙台青葉区大倉、仙台青葉区作並＊、仙台青葉区雨宮＊、仙台宮城野区苦竹＊、仙台太白区山田＊、仙台泉区将監＊、石巻市泉町、石巻市北上町＊、石巻市相野谷＊、多賀城市中央＊、登米市中田町、登米市東和町＊、登米市豊里町＊、登米市石越町＊、栗原市栗駒、栗原市築館＊、栗原市瀬峰＊、栗原市志波姫＊、栗原市高清水＊、栗原市金成＊、栗原市一迫＊、大崎市古川大崎、大崎市三本木＊、大崎市鹿島台＊、富谷市富谷＊、丸森町上滝、大和町吉岡＊、色麻町四竈＊、宮城加美町中新田＊、宮城加美町小野田＊、宮城美里町北浦＊
・福島県 ：福島市飯野町＊、いわき市小名浜、いわき市錦町＊、白河市郭内、白河市八幡小路＊、南相馬市鹿島区栃窪、猪苗代町城南、湯川村清水田＊、会津美里町新鶴庁舎＊、西郷村熊倉＊、棚倉町棚倉中居野、矢祭町戸塚＊、石川町長久保＊、平田村永田＊、古殿町松川新桑原＊、三春町大町＊