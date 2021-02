浮気する人の心理・特徴・行動……彼氏の浮気を予防するには？

浮気や不倫はしてはいけないこと。それでもなくならないのは、なぜなのでしょうか? 浮気と不倫それぞれの定義や、男女の浮気の認識の違い、浮気する心理や浮気する人の特徴をまとめました。また浮気がバレるきっかけや、恋人や結婚相手に浮気された場合の対処法についても紹介します。



浮気とは?

そもそも浮気とは、どういう意味なのでしょうか?



浮気とは?

まずは浮気の正しい意味から調べてみましょう。

浮気(うわき)

1 一つのことに集中できず心が変わりやすいこと。

2 (性愛の対象として)特定の人に心をひかれやすいこと。

3 配偶者・婚約者などがありながら、別の人と情を通じ、関係をもつこと。

4 心が浮ついて、思慮に欠けること。

5 浮かれて陽気になるさま。

出典:デジタル大辞泉(小学館)

浮気とは、相手が独身でも既婚でも関係なく、親しくして関係を持つこと。浮気を繰り返す人とは、安心して付き合い続けるのは難しいですよね。



不倫との違いは?

浮気と不倫はどう違うのでしょうか?

不倫(ふりん)

道徳にはずれること。特に、配偶者以外と肉体関係をもつこと。

出典:デジタル大辞泉(小学館)

浮気と不倫の決定的な違いは、不倫相手が既婚者であり、パートナーに説明できない関係を持つこと。また不倫をしている本人は、純粋に恋愛をしているつもりなのかもしれません。



男女で違う浮気の定義



男女で浮気の境界線は違います。どう違うのでしょうか?



男性の浮気の基準

ふたりで食事することは浮気と考える人もいれば、ランチなら問題ないと考える人。二人きりでの泊まりやオールは浮気で、3人以上ならセーフ。

キスや肉体関係を持ったら完全にアウト。好きという感情を持つかどうかが、境界線になります。中には体の関係があっても、気持ちがないから浮気ではないと言い訳する男性もいます。



女性の浮気の基準

浮気かどうかは、パートナーに事前に報告しているか否か。何も起きていなくても隠した時点で浮気となり、詳細を報告していればセーフに。浮気の境界線はスキンシップを取ったかどうか。手をつなぐ、キスをするのは浮気の始まりと認識しています。肉体関係はどんな言い訳も通用せず、アウトです。

浮気する人の心理



浮気はダメなことだとわかっているのに、ついやってしまうのはなぜなのでしょうか? 浮気する男女の心理をまとめました。

男性の場合

まずは男性が浮気する心理を紹介します。

お酒やその場の流れ

酔っ払い、良い雰囲気になった流れでキスやセックスをして、浮気が始まるケースが多いようです。性欲が高まり、理性がなくなることがきっかけになります。

彼女への不満から

彼女や妻との関係が悪く、不満から浮気に発展することも。「彼女がちゃんと相手してくれないから」と浮気を正当化します。

好みだったから

彼女や妻がいても、理想の女性が現れるとチャンスを逃すべく、浮気に発展します。他に恋人や結婚相手がいるのに、別の人との関係を優先させたいのでしょう。

女性の場合

つづいて、女性が浮気する心理を紹介します。

寂しさゆえ

パートナーとの関係がうまくいかず、心の寂しさを埋めるために浮気することも。満たされない欲求を別の人で埋めようとしています。

好みの男性だったから

夫や彼氏よりも魅力的な男性と出会って、本気になる場合も。彼よりも理想的な男性が現れて、乗り換えることもあります。浮気相手との関係がうまくいくと、彼氏や夫と破局するケースもあります。

浮気に対する男女の違い

男女で浮気に対する考え方は、どう違うのでしょうか?

男性は浮気相手に、満たされない性欲や刺激を求めています。どんなに浮気相手との関係が長期化しても、彼女や妻と別れません。あくまで遊びと割り切っています。

一方で、女性は不満や寂しさが彼氏や夫には解消できないと確信すると、別にパートナーを探し始めます。心も体も満たしてくれる相手へ真剣になり、本気になります。浮気が始めると、パートナーにへの気持ちは冷めていると考えていいでしょう。



浮気しやすい彼氏・彼女の特徴



どんな人が浮気しやすいのでしょうか? 特徴をまとめました。

男性の場合

交友関係が広い

男女問わず友達がいて、二人きりで食事や飲みに行くことに抵抗がない人は浮気しやすいです。浮気の垣根を軽く越えて、いつのまにか男女の仲に発展することも。浮気の境界線がないのかもしれません。

浮気に興味がある・性欲が強い

浮気という刺激的な体験にしてみたいと、好奇心が強いとあっけなく浮気に発展します。また性欲が強いため、彼女や妻とのセックスだけでは満足できないのかもしれません。浮気がバレそうなスリルを楽しみ、新鮮な体験をしたいと思っています。

周りに浮気をしている人がいる

友達や知り合いに浮気をしている人が多いと、浮気に対しての罪悪感がなくなっていきます。浮気を正当化する考え方が習慣付くのでしょう。

女性の場合

寂しがりやで依存しやすい

恋愛体質で誰かに依存していないと、寂しい女性は浮気しやすいです。寂しさを埋めるために、パートナー以外とも関係を持とうとします。常に自分を見てほしい、かまってほしい意識が強いです。

セックスまでのハードルが低い

自己中心的な考え方をしていて、相手に別に彼女や妻がいても構わず体の関係を持とうとします。セックスまでのハードルが低く、罪悪感も薄いです。セックスに限らず、部屋が汚い、約束を守らないなど、だらしない傾向にあります。

出会いの場によく参加する

彼氏や夫がいても、新たな友達を求めるために出会いの場によく顔を出します。より良いパートナーや新たな刺激を求めています。仕事の付き合いではなく、自ら望んで積極的に参加することが多いです。

あなたの彼氏・彼女は大丈夫?浮気中の行動



恋人や結婚相手が浮気しているときには、どんな行動を取りがちなのでしょうか?

彼氏の行動

ケータイやスマホを気にする

浮気相手との連絡のやり取りが密になり、いつ連絡が来てもいいようにケータイを手放さなくなります。また彼女や妻に浮気相手との連絡がバレないように、肌見離さず見ていることも。

予定を聞いても、曖昧に答える

仕事後や休日の予定を聞いても、「忙しい」や「仕事がある」など曖昧にする傾向があります。急に仕事が忙しく、デートの予定も確保できないなんて怪しいですよね。

知らない趣味が増える

浮気相手と会う回数が増えると、行ったこともないデートスポットや聞いたこともない趣味に詳しくなることも。浮気相手に影響されていると考えていいでしょう。

彼女の行動

下着が新しくなる

急に新しい下着が増え、見たことのないセクシーなデザインのものが増えていたら要注意。浮気相手を喜ばせるために下着を選んでいる可能性が高いです。

服装やメイク、髪型が変わる

見た目が派手になり、露出やスカート、ヒールが増えるのは浮気相手に可愛く見られたい証拠。鏡を見る回数が増え、女子力に磨きをかけているのは、新たな恋に燃えているからです。

女子会が増える

浮気相手との楽しい関係を自慢しようと、女子会で恋愛トークする機会が増えます。また浮気相手とのデートを「女子会」と嘘をつくことも。浮気をしているかどうかは、身近な女友達に聞けば、すぐにわかるかもしれません。



浮気がバレたきっかけ



なぜ浮気発覚するのでしょうか?

スマホをのぞかれた

「浮気相手はこまめに写真付きのメッセージを送ってきます。お風呂に入るとき、彼女が何気なくスマホを覗くと“またイチャイチャしたよ”の新着メッセージが。あっけなく浮気がバレました」( Yさん・27歳/事務)

部屋に浮気相手のものがあった

「同棲中の彼女の長期出張中に、浮気相手を部屋に呼びました。彼女が帰宅後、見知らぬ使い捨てコンタクトのケースを発見。彼女は視力が良く、眼鏡もかけていません。そこから浮気がバレました。彼女の観察力の鋭さにはびっくりです」( Cさん・25歳/IT)

女の勘

「彼氏の部屋を訪れたとき、いつもと違う感じがしました。食器棚の奥に化粧品を発見し、浮気を確信。どんなに上手に隠しても、女の勘ですぐわかります」( Fさん・31歳/医療)



浮気をされたらどうする?許さない側の意見



浮気をされたら、どう対処すべきなのでしょうか?

浮気し返す

浮気は信頼関係の裏切り。許さずに今後別れるとしても、相手を苦しめるために同じように浮気をする人も。しかし仕返しの浮気は悪循環でしかなく、虚しさが残るだけです。

浮気相手に電話して、関係を断ち切ってから別れる

浮気して別れた後に、浮気相手と関係が成就するのは許せないですよね。浮気相手との関係をぶち壊そうと、電話する人もいます。浮気相手を罵倒するなど、大暴れしてから別れたいのでしょう。



浮気を許せない理由とは?

なぜ浮気を許せないのでしょうか?

もう信頼できない

たった一度の過ちも、パートナーへの裏切り行為には変わりありません。どんな言い訳も通用せず、心から信頼できなくなります。もう傷つきたくないため、関係を継続するのは難しくなります。

他の人と関係を持ったなんて、気持ち悪い

パートナーがいながら、平気で肉体関係を持つことに気持ち悪さを感じる人も。裏切り行為をしながら、以前と同じように恋人や結婚相手と穏やかな日々を送ることに抵抗があるのでしょう。



浮気をされたらどうする?許す側の意見

浮気をしても許す側の意見を聞いてみました。

とりあえず言い訳を聞く

「浮気をするのは何か理由があるはずだし、パートナーにも原因があると思うから。また一回限りの過ちくらいは許してもいいと思う。誰にだって失敗はあるでしょ」( Hさん・25歳/美容)

欲しかったものを買ってもらう

「浮気はいけないことだけど、一生一人を愛するなんて難しいとも思う。欲しい物を買ってもらって、おあいこってことにしたい」( Yさん・27歳/事務)

別れたくないので気づかないフリをする

「浮気がわかっても、問いただせば関係が終わる気がして。気づかずにやり過ごせば、同じように過ごせると思っています。別れるつもりがないなら、指摘する必要もないかなと」( Cさん・25歳/IT)

浮気を許してしまう理由とは?



なぜ浮気を許そうとするのでしょうか?

好きだから

浮気されたことにショックを受けても、行動に移さないのは大切な人を失いたくないから。相手のことが好きで、一緒にいるためには許す選択肢がありません。

一回だけなら許す

2回以上の浮気は許さないけど、人生でたった一度の失敗は許してあげたくなるもの。出来心だと、相手を擁護したい気持ちが働きます。

自分にも悪いところがあったと思うから

浮気した側だけでなく、浮気された側にも責任があると考えています。浮気をお互いの問題と捉えています。

浮気を後悔する瞬間



浮気をした側にも後悔する瞬間があります。どんなときに浮気しなければよかったと思うのでしょうか?

嘘をついて浮気をしたのに信じてくれていたとき

「浮気症で、何度も別の女性と肉体関係を持ちました。でもその度にいい加減な嘘をついて、修羅場を切り抜けました。明らかに嘘とわかるような言い訳でも、彼女は信じてくれました。もう彼女を傷つけないためにも、浮気はしません」( Yさん・27歳/事務)

浮気がバレたあとも変わらず接してくれたとき

「お酒の勢いで男友達とセックスし、すぐにバレました。“軽い出来心だったんでしょ”と彼氏は許してくれて、その後も同じように接してくれています。私だったら絶対浮気は許さないのに、彼氏の寛容さに救われています」( Cさん・25歳/IT)

浮気相手に捨てられたとき

「浮気が真剣になって、恋人に別れまで切り出しました。でもその直後に浮気相手が別の人と婚約しているとわかり、捨てられました。遊びでしかなかったんです。浮気はもう絶対にしないって決めました」( Fさん・31歳/医療)



彼氏・彼女に浮気させないためには?

恋人や結婚相手を浮気させないためには、どうすればいいのでしょうか?

愛情表現を言葉にする

パートナーからの愛情に飢えて、浮気をする女性は多いです。こまめに愛情を言葉にしましょう。また相手の行動や発言から、考え方の傾向を予測し、どのように感じているのか想像することも重要です。

スキンシップをする

キスやハグをこまめにしていると、大切にされている感じやすいです。また肌が触れることで幸せホルモンである「オキシトシン」が分泌され、愛情を感じやすくなります。特別なときだけでなく、日常的にスキンシップを意識しましょう。

デートの時間を確保する

パートナーに不満を持ち、浮気に走るのは、自分を見てくれていないと感じるから。一緒にいてもスマホやゲーム、テレビ、ネットなどに集中していては、一緒にいる意味がありません。お互いの目を見て、会話する時間を大事にしましょう。

浮気は誰もハッピーにならない

浮気や不倫を純愛のように感じるのは、ほんの一瞬のこと。誰かを裏切る不幸の上に成り立っている関係です。後悔したときにはもう手遅れ。浮気はいけないことと、肝に銘じましょう。

(番長みるく/ライター)



