PlayStationの大ヒットゲーム「The Last Of Us」(ラスト・オブ・アス)シリーズを原作とした実写ドラマの主演俳優が、『スター・ウォーズ』シリーズ初のドラマシリーズ「マンダロリアン」のペドロ・パスカルに決定したとDeadlineが独占で報じた。

Naughty Dog(ノーティードッグ)が2013年に発表した「ラスト・オブ・アス」は、謎の寄生菌によって人類が絶滅の危機に瀕したアメリカを舞台に、闇取引を生業とする主人公ジョエルが、人類の最後の希望である14歳の少女エリーを伴い、インフェクテッド(感染者)や略奪者のはびこる世界を旅するサバイバルアクションゲーム。昨年6月には、7年ぶりの続編「The Last of Us Part II」がリリースされた。

ジョエル役に決定したペドロは、常にマスクで素顔を覆った主人公を「マンダロリアン」で演じるほか、「ナルコス」シリーズや映画『キングスマン:ゴールデン・サークル』『ワンダーウーマン 1984』などに出演。エリー役は、ペドロも出演した大ヒットドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」で女領主リアナ・モーモントを演じたベラ・ラムジーが務める。

米HBO局の制作となり、製作総指揮を務めるのは、同局のミニシリーズ「チェルノブイリ」のクレイグ・メイジンと、原作ゲームのクリエイティブディレクターを務めるニール・ドラックマン。二人は共に脚本も執筆する。(編集部・入倉功一)