血液型×12星座｜幸せな結婚ができる星座ランキング

結婚は生涯に及ぶこと――。しっかりと相手を選ばないと、自分の人生が大きく変わってしまいます。逆にいい人と一緒になれれば、幸せを実感できることがこれまで以上に増えるでしょう。

今回は、幸せな結婚ができる傾向が高いタイプを、血液型と星座から分析してみました。

結婚を考えている人がいる。はたまた、結婚したい気持ちが強い女性のみなさんは、ぜひ相手選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。



第一位:牡羊座×O型

牡羊座は穏やかで誠実な性格であるほかに、家庭的で現実的といった、非常に結婚向きのタイプです。一度好きになった相手にはとことん一途で、家庭も大切にしてくれます。O型も愛情深いタイプでありながら、現実主義者なので地に足のついた生活ができる男性が多いでしょう。相手の話に耳を傾けながら、好きな人が喜んでくれることに労力を費やしてくれます。

時折頑固で、きっちりとした性格から息苦しさを感じることもあるかもしれませんが――。堅実に結婚生活を送れることが、両タイプの組み合わせです。落ち着いた相手の存在に居心地の良さを感じやすく、また愛されている実感を得やすくことから、不安も感じにくいでしょう。しっかりとした相手をゲットして、落ち着いた結婚生活を送りたい女性には、オススメのタイプです。



第二位:蟹座×A型

蟹座は母性本能にあふれ、大切な人をとことん守り、愛情深く接してくれるタイプです。情が深く、人のために悲しみ、怒ったりすることができる人が多いでしょう。A型も人情家であり、人に尽くせるタイプです。理屈よりも感情的で、ややネガティブ思考に走ってしまったり、ナイーブなところはあったりしますが、お互いに協力しながら結婚生活を送れるでしょう。

お互いに言いたいことを言い合い、気軽に話し合いができる関係です。等身大の自分でいられることが、何よりの幸せな結婚生活を作ります。ふたりで苦労しながら、幸せを分け与えていくうちに、絆は強固になり、ますます愛情も深まっていくでしょう。

男性にはグイグイとリードされたいよりかは、ふたりで話し合って決めていきたい――。そんなスタイルの女性には、一番合っているタイプだと思います。



第三位:蠍座×A型

一見無口でクールに見える蠍座ですが、内面は情熱的で一途な愛を好きな人に注ぐタイプです。忍耐力は星座ナンバーワンであり、結婚という長い人生の荒波を、パートナーと一緒に歩む覚悟ができる人でしょう。A型も我慢強いタイプながら、好きな人にのめり込むあまり、自分を見失ってしまう傾向もあります。

両タイプで気を付けたいのは、思いを積極的に口にすることです。コミュニケーション不足が、ふたりの思い違いやすれ違いを招きかねません。「こうしたい」と思ったことや、「違うな」と思ったことは、お互いがきちんと口にし、話し合う場を増やすように意識しましょう。

それができる関係なら、想いは強固なふたりなので、長い結婚生活もうまくいきます。特に一途で優しい女性と相性がいいかもしれませんね。



おわりに

幸せな結婚は、ふたりで作り上げるものです。相手のタイプも考えながら、どうしたらお互いが幸せにいられるのか。前向きに考えるきっかけにしてみてください。

(柚木深つばさ/ライター)

