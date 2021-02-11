「鬼滅祭オンライン」および新作アニメ映像「キメツ学園 バレンタイン編」2月14日にABEMA配信
「鬼滅の刃」の特別番組「鬼滅祭オンライン -アニメ弐周年記念祭-」と新作アニメ映像「キメツ学園 バレンタイン編」が、2月14日にABEMAアニメ2チャンネルで無料配信される。
「鬼滅祭」は2月13、14日に千葉・幕張メッセで開催予定だった「鬼滅祭 -アニメ弐周年記念祭-」を新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言発出にともない、オンライン開催に変更し、14日午後8時から配信を行う。特番には主人公・竈門炭治郎役の花江夏樹をはじめ、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、日野聡が出演し、さまざまな形でアニメ「鬼滅の刃」2周年を祝うほか、最新情報の発表も予定されている。
新作アニメ映像となる「キメツ学園」は、原作者の吾峠呼世晴氏によるスピンオフおまけ漫画「中高一貫!! キメツ学園物語」をアニメ化するもので、テレビアニメ版の第14、17話の次回予告で映像化もされた。全4話の「バレンタイン編」は本編同様ufotable制作で、第1話はアニプレックスYouTubeチャンネルで14日午前10時、第2話は午後1時、第3話は午後4時から配信を予定しており、第4話は特番「鬼滅祭」内で公開される。なお、「バレンタイン編」第4話、特番ともに番組終了後はアニプレックスYouTubeチャンネルでも配信が行われる。