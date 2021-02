YouTubeのガイドラインが厳しくなったとは言え、今でも無茶な動画を撮影して話題になろうとするユーチューバーはいるが、海外では包丁で人を襲うイタズラ動画を撮影したユーチューバーが殺される事件が起きた。

アメリカ・テネシー州で、20歳のユーチューバーの男性が、肉切り包丁を持って通行人に近づくイタズラ動画を撮影したところ、イタズラだと知らなかった23歳の通行人の男性から射殺されたと、海外ニュースサイト『The Tennessean』と『INSIDER』が2月8日までに報じた。

報道によると、午後9時30分頃、ユーチューバーの男性は友人とともに、同州にある駐車場で肉切り包丁を持って通行人を襲うイタズラ動画を撮影していたという。ユーチューバーの男性は肉切り包丁を持って友人とともに、たまたま通った23歳の通行人の男性とその友人を襲うふりをした。肉切り包丁は本物だった。

通行人の男性は、これがイタズラだとは知らず、突然肉切り包丁を持った人に襲われたため、持っていた銃でユーチューバーの男性を撃ったそうだ。近くにいた人が警察を呼び、5分後に警察が駆けつけたが、ユーチューバーの男性はその場で死亡が確認された。

通行人の男性は警察の調べに対し、「イタズラだとは知らなかった。肉切り包丁で襲われると思い、自分や友人を守るために撃った」と話しているという。現在、警察は通行人の男性が使用した銃が所持許可を得たものであったのかを含め調査を進めているそうだが、『INSIDER』によると、記事が公開された2月8日までにこの事件による逮捕者は出ていない。

​>>ユーチューバー、命綱なしで橋の上から飛び降り頭蓋骨を骨折 「夢を追いかけるきっかけになってほしい」発言で呆れ声も<<​​​

このニュースが世界に広がると、ネット上では「こんな動画のために命を落とすなんて。ユーチューバーの男性は目立ちたかったのかもしれないけど、無謀な動画は撮影するべきではなかった」「ユーチューバーの男性を射殺した通行人の男性も辛いだろう。射殺なんてしたくはなかったはず」「肉切り包丁が本物だったら身の危険を感じて咄嗟に銃を構えてしまうのは仕方ないのかも」「ユーチューバーの男性と友人は通行人にイタズラだと分かるような声かけなどをしていたのだろうか。していないのであれば、通行人がイタズラだと判断するのは難しい。本当に襲われたと思い怖くなる」「難しいのかもしれないが、過激な動画を撮ろうとするユーチューバーをもっと厳しく取り締まるべき」などの声が挙がっていた。

海外では、ほかにもイタズラ動画を撮影しようとしたユーチューバーが殺される事件が起きている。

パキスタン・パンジャーブ州で、若い3人組の男性ユーチューバーが幽霊のふりをしながら通行人を驚かせるイタズラ動画を撮影するも、イタズラだと知らなかった通行人の男性にユーチューバーの3人のうちの1人が射殺されたと、海外ニュースサイト『Pakistan Today』が2018年12月に報じた。

同記事によると、ユーチューバーの3人は、同州にある公園で、白い布などを頭から被り幽霊のふりをして公園に訪れた人を驚かせる動画を撮影していたという。何人かの人を驚かせた後、1組の家族が公園に現れた。家族の具体的な構成は明かされていない。ユーチューバーの3人はほかの人にしたのと同じように、幽霊のふりをして家族に近づいたが、家族の1人である男性が、イタズラだとは知らず突然襲われたことで、ユーチューバーの3人のうちの1人を持っていた銃で射殺したという。このユーチューバーはその場で死亡が確認された

警察は家族の1人である男性の正当防衛を認めるとともに、事件を起こした原因があるとして、射殺されなかった残りのユーチューバー2人を逮捕した。

ユーチューバーは過激な動画を撮影することで注目を浴びることはできるかもしれない。しかし、過激すぎる動画は、周りに迷惑をかけるどころか、時に自身の命を落とすことになると肝に銘じるべきだろう。記事内の引用について

