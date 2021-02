AppleはiOS14.5で、ユーザーが交通事故や速度違反取締装置の設置場所、その他道路状況を、SiriやCarPlay、「マップ」アプリを使って報告できる機能を追加するようです。

米メディア9to5Macによると、現在開発者向けにベータ1、および一般登録ユーザー向けにパブリックベータ1が公開されているiOS14.5の「マップ」アプリに、事故や通行止め情報を報告できる機能が追加されます。



新「マップ」には「Report(報告)」機能が追加され、ユーザーはSiriやCarPlayおよびiPhoneのマップを使って、事故や通行止めなどの交通状況を報告することができます。



充分な数のユーザーから、事故や速度違反取締装置についての報告があると、マップ上に表示され、情報が共有されるようになります。



@9to5mac @bzamayo @apollozac @ParkerOrtolani maps has Waze-like reporting features now in 14.5 pic.twitter.com/LeyjePxKUb

@9to5mac looks like Apple added feedback in iOS 14.5 for Apple Maps pic.twitter.com/UttLJaU671

— Tyge Bellinger (@tyge_bellinger) February 10, 2021