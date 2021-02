米映画芸術科学アカデミーは現地時間9日、第93回アカデミー賞の国際長編映画賞 (旧外国語映画賞)を含む9部門のノミネート候補作を発表。日本から出品されていた河瀬直美監督の『朝が来る』は候補から外れた。

93か国の出品作から、国際長編映画賞の最終投票に進んだ15作品には、マッツ・ミケルセンが『偽りなき者』のトマス・ヴィンターベア監督と再タッグを組んだデンマーク映画『アナザー・ラウンド(原題) / Another Round』や、グアテマラの社会派ホラー『ラ・ヨローナ 〜彷徨う女〜』などが選出。『朝が来る』は惜しくもノミネートを逃した。これからさらなる投票を経て、ノミネート作品が決定する。

現在も上映中の『朝が来る』は、直木賞作家・辻村深月の小説を原作に、特別養子縁組で男児を迎えた夫婦と、子供を手放した幼い母親の葛藤と人生を描く人間ドラマ。永作博美と井浦新が男児を家族に迎え入れる夫婦を、若手実力派の蒔田彩珠が子供を身ごもる少女を演じた。

第93回アカデミー賞のノミネーション作品は、現地時間3月15日に発表予定。授賞式は、新型コロナウイルスの影響により、例年より約2か月遅れとなる4月25日に開催される。(編集部・入倉功一)

第93回アカデミー賞国際長編映画賞部門のノミネート候補作は以下の通り。

『クオ・ヴァディス、アイダ?(原題) / Quo Vadis, Aida?』(ボスニア・ヘルツェゴビナ)

『ザ・モール・エージェント(英題) / The Mole Agent』(チリ)

『シャーラタン(原題) / Charlatan』(チェコ)

『アナザー・ラウンド(原題) / Another Round』(デンマーク)

『トゥ・オブ・アス(原題) / TWO OF US』(フランス)

『ラ・ヨローナ 〜彷徨う女〜』(グアテマラ)

『少年の君』(香港)

『サン・チルドレン(英題) / Sun Children』(イラン)

『ナイト・オブ・ザ・キングス(英題) / Night of the Kings』(コートジボワール)

『アイム・ノー・ロンガー・ヒア(英題) / I’m No Longer Here』(メキシコ)

『ホープ(英題) / Hope』(ノルウェー)

『コレクティヴ(英題) / Collective』(ルーマニア)

『ディア ・コムラーツ!(英題) / Dear Comrades!』(ロシア)

『ひとつの太陽』(台湾)

『皮膚を売った男』(チュニジア)