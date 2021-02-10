ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¡ÖËÜÌ¾¡×¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»ú¤Ê¤ó¤À¡×´±Êó·ÇºÜ¤ÇÏÃÂê¤Ë
2021Ç¯2·î9Æü¤ÎÀ¯ÉÜ´±Êó¤Ç¡¢²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬º°¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¸µSMAP¤ÎÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤ä¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤é¤È¶¦¤Ë¼õ¾Ï¡£´±Êó¤Ç¤Ïº£²ó¤Îº°¼úË«¾Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸ø±×¤Î¤¿¤áÂ¿³Û¤Î»äºâ¤ò´óÉí¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎáÏÂ3Ç¯1·î30Æü¡¢º°¼úË«¾Ï¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¼Ô¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÉÍºê¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2020Ç¯¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹ñÎ©¹ñºÝ°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë1000Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤æ¡¼¡¡´±Êó¤ËËÜÌ¾¤ÇºÜ¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö´±Êó¤ÏÉÍºêÊâ¤Ç·ÇºÜ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥¤¡¼¥È¤âÂ¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¡ØÉÍºêÊâ¡Ù¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»ú¤Ê¤ó¤À¡×
´±Êó¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÉÍºêÊâ¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬¡£ÉÍºê¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ÇËÜÌ¾¤¬¡ÖßÀºêÊâ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Á°½Ò¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤¢¤æ¡©¡ª¡¡¤Æ»×¤¿¤é¡ØÉÍºêÊâ¡Ù¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»ú¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤æ¤ÎËÜÌ¾¤Æ³Î¤«ßÀºê Êâ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©ÉÍºê Êâ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡ÖÉÍ¡×¤Î»ú¤¬¡ÖßÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê£¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢´±Êó¤Ç¤ÎÉ½µ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢µì»úÂÎ¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤¢¤æ¤ÎËÜÌ¾¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡©
º£²ó¡¢º°¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎËÜÌ¾¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉÍºê¤µ¤ó¡£¤½¤ÎËÜÌ¾¤À¤¬¡¢²þ¤á¤Æ´±Êó¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¡ÖÉÍºêÊâ¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¤¤«¡£ÊÑ¤Ê½ñ¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²¿¤È¤¤¤¦¤«°Õ³°¤È¾þ¤êµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤«¤éÉº¤¦¡ÖÌµ¸ÄÀ¤Ö¤ê¡×¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ê»öÎã¤Ï¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¤òÁÌ¤ë¤³¤ÈÌó17Ç¯¡£2004Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖHEY¡ªHEY¡ªHEY¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡áÊüÁ÷½ªÎ»¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤ò¾·¤¤¤¿¥È¡¼¥¯¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡ÖÆ±À«Æ±Ì¾¤µ¤ó¤«¤é¤¢¤æ¤Ë¼ÁÌä¡×¤È¤¤¤¦VTR¤ò¾Ò²ð¡£ÈÖÁÈ¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡×¤«¤é¤Î¼ÁÌäVTR¤òÊüÁ÷¤·¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï½÷À¤Î¡Ö¤Ï¤Þ¤µ¤¤¢¤æ¤ß¡×¤µ¤ó¡¢½÷À¤Î¡Ö¤Ï¤Þ¤¶¤¤¢¤æ¤ß¡×¤µ¤ó¡¢ÃËÀ¤Î¡Ö¤Ï¤Þ¤µ¤¤¢¤æ¤à¡×¤µ¤ó¤Î3¿Í¡£É½µ¤äÆÉ¤ßÊý¤³¤½ÈùÌ¯¤Ë¥Ö¥ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¸«Ê¹¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÉÍºê¤µ¤ó¤òÏ¢ÁÛ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Î3¿Í¤¬VTR¤ËÅÐ¾ì¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±VTR¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÁí½¸ÊÔ¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏËÜÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¾4¿Í¤Î»Ñ¤âÊ»¤»¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖËÜÌ¾¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿½÷À¤Î¡ÖßÀºêÊâ¡×¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÝ¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¡¢´±Êó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÉÍºêÊâ¡×¤ÎÌ¾Á°¤òº£°ìÅÙ¸«¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¡Ö°ìÈÌÀ¡×¤¬¹â¤¤Ì¾Á°¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ë¤Ï¡ÖÉÍºê¤¢¤æ¤ß»á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤éËÜÌ¾¤¬ÉÍºêÊâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢´±Êó¤ò¸«¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡ºä²¼Êþ±Ê¡Ë