²¬Â¼Î´»Ë¡¢JO1¡¦Æ¦¸¶°ìÀ®¤é½Ð±é¡ØÈ¾·Â1¥á¡¼¥È¥ë¤Î·¯¡Ù¼çÂê²ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¡ª
¡¡²¬Â¼Î´»Ë¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡¢Æ¦¸¶°ìÀ®¡ÊJO1¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¡ØÈ¾·Â1¥á¡¼¥È¥ë¤Î·¯¡Á¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Á¡Ù¡Ê2·î26Æü¸ø³«¡Ë¤«¤é¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡¢ÀÆÆ£ÏÂµÁ¤Ë¤è¤ë¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤¬Î®¤ì¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÃæ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤³¤ó¤Ê»þ¤À¤«¤é¤³¤½¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤±¤ëÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤éµÞ¤¤çÀ©ºî¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢8ÁÈ24Ì¾¤ÎÇÐÍ¥¡¢µÈËÜ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬½¸·ë¡£³ÆÏÃ¤´¤È¤Ë2¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¶áµ÷Î¥¤Ç¤Î¡È¿´¤ÎÇ»¸üÀÜ¿¨¡É¤òÉÁ¤¯¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºäËÜ¶å¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤òÀÆÆ£¤¬²Î¤¤¾å¤²¤ë¼çÂê²Î¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤Î¿·±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Á°È¾¤Ç¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ìÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ë¤Ï¡¢²¬Â¼¤ÈÆ¦¸¶¤Î¤Û¤«¡¢³ÆÏÃ¤Ë¡¢³¤ÊõÄ¾¿Í¤È°¡À¸¡Ê¥ß¥¡Ë¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¤ÈÆÁ°æµÁ¼Â¡Ê¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡Ë¡¢¾®ÃÓÅ°Ê¿¤È¤¸¤í¤¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢ÇòÀÐÀ»¤È¸åÆ£½ßÊ¿¡Ê¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡Ë¡¢ÈÌ¼ã¤È½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë¡¢¾¾°æÎèÆà¤È»³ºêÀÅÂå¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤È¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£µÓËÜ¤ò¾åÅÄÀ¿¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¡Ë¡¢±¯Èø·òÂÀÏº¡¢ÉÊÀî¥Ò¥í¥·¡¢ÁÆÉÊ¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢¹â¿Ü¸÷À»¡¢Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢Ê¡ÆÁ½¨²ð¡Ê¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡Ë¡¢ËôµÈÄ¾¼ù¡Ê¥Ô¡¼¥¹¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦Çß»³ÉÙÈþ»Ò¡Ë