¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó3¡×¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌî¿´ºî¡×¤ÈÌÀ¸À
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó3¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¤¬¡¢Æ±ºî¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌî¿´ºî¡×¤À¤ÈÊÆ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¼èºà¤ÇÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¡¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡×¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡õ¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½·»Äï¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¿·ºî±Ç²è¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¡ÖÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â¥Í¥¿¥Ð¥ìÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó3¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤ËÁêÅö¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤Ë¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Ã±ÆÈ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÌî¿´Åª¤Ê±Ç²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£°Ø»Ò¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢Èà¤é¤¬¤Ê¤Ë¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¡£Ã±ÆÈ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¤Ç¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ü¤¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥óÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¹¬±¿¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢´°À®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢Á°2ºîÆ±ÍÍ¥¯¥ê¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥±¡¼¥Ê¤È¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥½¥Þ¡¼¥º¤¬µÓËÜ¤ò¼¹É®¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ï¥Ã¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥é¥¯¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ÊÆÎ¦·³±ÒÀ¸Ê¼¤¬½ÅÅÙ¤ÎPTSD¤Ë¤«¤«¤ê¡¢ÄÃÄËºÞ¤Î°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶ä¹Ô¶¯Åð¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÈÈºá¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢3·î12Æü¤ËApple TV¡Ü¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó3¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤Ï¡¢12·î17Æü¤ËÁ´ÊÆ¸ø³«Í½Äê¡£