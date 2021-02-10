¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î»Ò¤â³èÌö¡¡¿Í¤âÇÏ¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëËÒ¾ì
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤ËÒ¾ì¤¬Åçº¬¸©±×ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ³¤¤¬Ë¾¤á¤ë¾®¹â¤¤µÖ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤µ¤ó¤µ¤óËÒ¾ì¡×¡£½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç£Á·¿»ö¶È½ê¡Ö¤µ¤ó¤µ¤óËÒ¾ì¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀº¿À¾ã³²¼Ô¤é¤¬Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÏ¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¿È¤òÌþ¤ä¤¹¥Û¡¼¥¹¥»¥é¥Ô¡¼¤ä¾èÇÏÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°úÂà¤·¤¿¸µ¶¥ÁöÇÏ¤¿¤Á¡£ËÒ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤À¤ì¤Ë¤â¡¢Åù¤·¤¯ÍÛ¤ÎÅö¤¿¤ë¾ì½ê¤ò¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¿´°Â¤é¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ú¤¼è¤êÀè¤¬¾¯¤Ê¤¤¶¥ÁöÇÏ
¡¡£²·î¾å½Ü¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤«¤é°úÂà¤·¤¿¸µ¶¥ÁöÇÏ¤¬Ä´¶µ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥Þ£±ÉÃ¤òÁè¤¦¶¥ÇÏ¾ì¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ì¾ÇÏ¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤òÉã¤Ë»ý¤Ä£±£²ºÐ¤Î¡Ö¥¢¥¹¡¼¥ë¥¢¥é¥Æ¥é¡×¡£¸½ºß¤Ï¥Û¡¼¥¹¥»¥é¥Ô¡¼¤ä¾èÇÏÂÎ¸³¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
¡¡£±£°ºÐ¤Þ¤Ç¶¥ÁöÇÏ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢£±£¹£µÀï£¶¾¡¡£ÄÞ¤¬½À¤é¤«¤¯°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀïÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ª¤È¤Ê¤·¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶¥ÁöÇÏ»þÂå¤Î¸µ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤é¤ÎÆ¯¤¤Ç¡¢°úÂàÇÏ¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÆüËÜ¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¯¥é¥Ö¤Î¥Û¡¼¥¹¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡Ê°ì»þÈòÆñÇÏË¼¡Ë¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¡¢Æ±ËÒ¾ì¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£·î£´Àé±ß¤Î£±¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±ËÒ¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤ÏÀº¿À¿À·Ð²Ê¤Î¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í¡¦Àµ¸÷²ñ¡Ö¾¾¥öµÖÉÂ±¡¡×¡£Æ±ËÒ¾ì¤ÎÂç²ìËþÀ®»ÜÀßÄ¹¤Ï¡Ö·ìÅý¤¬¤è¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¤È½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÇÏ¤Ï±¿¤Î¤¤¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ËÒ¾ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏËèÇ¯£·ÀéÆ¬¤Î¶¥ÁöÇÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢£µÀé¡¢£¶ÀéÆ¬¤¬±¹¼Ë¡Ê¤¤å¤¦¤·¤ã¡Ë¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬°úÂà¸å¤ËÈË¿£ÇÏ¤ä¾èÇÏ¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÍ¾À¸¤ò²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«¡£¶¥ÁöÇÏ¤Ïµ¤À¤¬¹Ó¤¤¤¿¤á¤Ë°ú¤¼è¤êÀè¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡·ºÌ³½ê¤Ç¤â³èÌö
¡¡Æ±ËÒ¾ì¤Ç¤Ï¸½ºß»ô°é¤¹¤ë£µÆ¬¤Î¤¦¤Á£´Æ¬¤¬¸µ¶¥ÁöÇÏ¡£·ªÌÓ¤¬¤¤ì¤¤¤Ê£¸ºÐ¤Î¥¥å¥¦¤Á¤ã¤ó¡Ê¶¥ÁöÇÏÌ¾¡¦¥¢¥°¥Í¥¹¥¤¥ô¥¡¥ó¡Ë¤â¤½¤Î£±Æ¬¤À¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞËÒ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤¬¶¥ÁöÇÏ¤Î°úÂà¸å¤Î¼Â¾ð¤òÃÎ¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë±¹¼Ë¤ò½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¥å¥¦¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Âç²ì»ÜÀßÄ¹¤Ï¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðº£º¢½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ËÒ¾ì¤ÇºÇ¹âÎð£²£°ºÐ¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥°¥ì¥¤¤Ï¡¢´±Ì±¶¦Æ±±¿±Ä¤Î·ºÌ³½ê¡ÖÅçº¬¤¢¤µ¤Ò¼Ò²ñÉüµ¢Â¥¿Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÇÇÏ¤ò»È¤Ã¤¿¼õ·º¼Ô¤Î¼Ò²ñÉüµ¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¹âÎð¤ÇÁö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ±ËÒ¾ì¤¬°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ì»ÜÀßÄ¹¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÅÝ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¸½ºß¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó±ß³ê¤Ë
¡¡Æ±ËÒ¾ì¤Ï¡¢¾¼ÏÂ£µ£·Ç¯¤ËÅçº¬¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÂÎÇÏ½Ñ²ñ¾ìÀ×ÃÏ¤Î¡Öµì±×ÅÄ»ÔÎ©ÇÏ»ö¸ø±ñ¡×¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¦¤Á£±£·¿Í¤¬¾ã³²¼Ô¡£¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤òÊ»Àß¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÇÏ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ä¾èÇÏ¤ÎÊä½õ¡¢ÇÀºîÊª¤ÎºÏÇÝ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Âç²ì»ÜÀßÄ¹¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢Æ°Êª¤¬´Ö¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÇÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡¡
¡¡ÇÏ»ö¸ø±ñ¤Ï¤â¤È¤â¤È¾èÇÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Øµé¤äÍÜ¸î³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Î¥Û¡¼¥¹¥»¥é¥Ô¡¼¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¤Ê¤É¤«¤éÊ¿À®£³£°Ç¯£³·î¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·»ÜÀß¤ÎÂ¸Â³¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í¤¬»Ô¤«¤éÀ×ÃÏ¤Î£±£°Ç¯´Ö¤ÎÌµ½þÂßÍ¿¤ò¼õ¤±¡¢¾ã³²¼Ô¤¬½¢Ï«¤ä·±Îý¤ò¹Ô¤¦¾ì¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤·¤¿¡£
¡¡ËÒ¾ì¤Ç¤Ï°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë¾èÇÏÂÎ¸³¤ä¿¨¤ì¹ç¤¤¤â¼Â»Ü¡£°ÊÁ°¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Û¡¼¥¹¡Ö¤¨¤À¤Þ¤á¡×¤Î»Ò¡Ö¥Ö¡¼¥¿¥ó¡×¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±×ÅÄ»Ô¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¾®¤µ¤¤¶¥ÇÏ¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡Ö±×ÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¡×¡ÊÊ¿À®£±£´Ç¯¤ËµÙ»ß¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Î®ÅÇÏ¡Ê¤ä¤Ö¤µ¤á¡Ë¿À»ö¤Ê¤ÉÇÏ¤ÎÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Âç²ì»ÜÀßÄ¹¤Ï¡ÖÇÏ¤ÎÊ¸²½¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÀº¿À¾ã³²¤ä°úÂàÇÏ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¹¤²¤¿¤¤¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤È¾ã³²¼Ô¡¢À¸¤¤Å¤é¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤Ë½¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£