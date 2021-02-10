¸í²ò¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¡ªµÁÍý¤Ê¤Î¤ËËÜÌ¿¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¥Á¥ç¥³¤ÎÅÏ¤·Êý£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ËµÁÍý¥Á¥ç¥³¤òÇÛ¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Õ³°¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¡ÖÅÏ¤·Êý¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀ¤é¤«¤ËµÁÍý¥Á¥ç¥³¤È¤ï¤«¤ë»¨¤ÊÅÏ¤·Êý¤âÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤ÊÂÖÅÙ¡×¤È¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¸í²ò¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¡ªµÁÍý¤Ê¤Î¤ËËÜÌ¿¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¥Á¥ç¥³¤ÎÅÏ¤·Êý¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¤³¤Ã¤½¤êÁê¼ê¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹ðÇò¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅÏ¤¹
¡ÖÆÃÊÌ°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÅÏ¤¹¤È¤³¤í¤òÂè»°¼Ô¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¡ÖµÁÍý¥Á¥ç¥³¤òÅÏ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀè¤ËÃÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£²¡Û¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¡¢¾È¤ì¤¿É½¾ð¤Ç¥Á¥ç¥³¤òÅÏ¤¹
¡Ö¤Ê¤ó¤«¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤ì¡©¤È¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËÅÏ¤¹¤Î¤â¡¢¡Ö¹¥°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ï¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âµÁÍý¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¥Á¥ç¥³¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢¼êÅÏ¤·¤òÈò¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡ÛµÁÍý¥Á¥ç¥³¤Ê¤Î¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÏ¤¹
¡Ö¼ê»æÆþ¤ê¤È¤«´°Á´¤ËËÜÌ¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÉ®Åº¤¨¤ÆÅÏ¤¹¤Î¤â¸í²ò¤òÀ¸¤à¹Ô°Ù¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷Í§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤Ï¤È¤¯¤Ë´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤¯¤é¤¤¤ËÎ±¤á¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¤Þ¤ë¤ÇÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾åÌÜ¸¯¤¤¤ÇÅÏ¤¹
¡ÖÌÜ¥Â¥«¥é¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»ÅÁð¤Î¤»¤¤¤Ç´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£Æü¤´¤í¤«¤éÃËÀ¤Ë¸í²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¡ÖµÁÍý¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¸À¤¤Åº¤¨¤Ê¤¬¤éÅÏ¤¹¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤®¡¢µÁÍý¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤Í¤Ã¡ª¡×¤È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ã¤Ý¤¯ÅÏ¤¹
¡ÖµÁÍý¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ä¤·¤¤¡Ä¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤¿¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤â¡ÖµÕ¤Ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×¤È¿¼ÆÉ¤ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖµÁÍý¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¶ËÎÏ¥¯¡¼¥ë¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÌÑÁÛ¤òÉõ°õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡ÛµÁÍý¥Á¥ç¥³¤Ê¤Î¤Ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤ÆÅÏ¤¹
¡Ö¤³¤Î¼ê´Ö¤Î¤«¤±¤Ã¤×¤ê¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ò¹ë²Ú¤Ë¤·¤¹¤®¤ÆËÜÌ¿¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢°Â¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë´ÊÁÇ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Å´Â§¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë°ã¤¦µÁÍý¥Á¥ç¥³¤òÅÏ¤¹
¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥¢¥¤¥Ä¤Î¤è¤êËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤½¤¦¡Ä¤È¡¢¤Û¤«¤Î¤ä¤Ä¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¤Î°ã¤¤¤ò³ÊÉÕ¤±¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤é¤«¤Î»ö¾ð¤ÇÆ±¤¸¤â¤Î¤òÂ·¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼ê´Ö¤Ç¤â¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÅý°ì¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¡ÖÌÂÏÇ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤ä¤±¤Ë¸¬µõ¤ËÅÏ¤¹
¡Ö¤Ç¡¢·ë¶É²¶¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¤Î¡©¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤¹¤®¤ëÅÏ¤·Êý¤âº®Íð¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤·¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¾¡×¤¯¤é¤¤¤Î¥é¥¤¥È¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¹¡ÛÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ï¡¼¥È¤Î·Á¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤òÅÏ¤¹
¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ðÇò¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡Ä¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÁª¤ó¤À¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ë¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤é¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¤Ï½ü³°¤¹¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÁÍý¥Á¥ç¥³¤òÅÏ¤¹¤È¤¤Ï¡¢ÊÑ¤Ë¤è¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡ÖµÁÍý¥Á¥ç¥³¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È°ì¸ÀÅº¤¨¤ë¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ºÎé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤ËµÁÍý¤Ã¤Ý¤¯ÅÏ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë