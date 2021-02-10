[¤È¤Ê¤ê¤Î¥Æ¥ì¶â¤Á¤ã¤ó¡Ý¥Æ¥ì¥Ó¶âÂô]2021Ç¯1·î27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ê¤¾¤ÎºÙÆ»¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢²ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö²ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¡×¤È½ñ¤¯¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î²ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©


²ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ã¤Æ¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î²ê¤Ê¤Î¡©¡Ê²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë

²ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¤³¤¦¤Ç¤­¤ë

ÈÖÁÈ¤ÇÇ½Èþ»Ô¤Ë¤¢¤ëµÈÀîÇÀ±à¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢º£¤¬½Ü¤Î²ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


²ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ç¤­¤ë¡ª¡Ê²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë

²ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¡¢·Ô¤Ë¤®¤Ã¤·¤êÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î²ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¤Õ¤Ä¤¦¤Î¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î²ê¤Ï¡¢ÁÐÍÕ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬À®Ä¹¤·¡¢·ëµå¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¥­¥ã¥Ù¥Ä¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢²ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î·Ô¤Ë50¡Á60¸Ä¤Û¤É¼Â¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ê¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊÌÊª¤Ç¤¹¡£

¤¿¤À¡¢Ãç´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¥±¡¼¥ë¤¬¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

Â¾¤Ë¤â¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ä¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¡¢ÍÕ¥Ü¥¿¥ó¤ä»ç¥­¥ã¥Ù¥Ä¤¬Ãç´Ö¤Ç¤¹¡£

¥·¥Á¥å¡¼¤Ë¤¹¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤ä¥µ¥é¥À¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯Äº¤±¤ë¤½¤¦¡£

Â¾¤ÎÌîºÚ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÕ»À¤ä¥ë¥Á¥ó¤Ê¤É¤¬Ë­ÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤ÌîºÚ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

ÀµÂÎ¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢½Ü¤Î²ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤µ¤é¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§¤ê¤¨160¡Ë