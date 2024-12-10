Åß¤ÎÄ«¤Ï´¨¤¯¤Æµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¦¡¦¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡©
¡¡Åß¤Ï´¨¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤é¤ì¤ºÆóÅÙ¿²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¦¡¦
¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÄ«µ¯¤¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥«¥é¥À¤ò²¹¤á¤ë¡ªÎä¤¨À²þÁ±¿©¤Ù¤â¤Î¥¬¥¤¥É
¼Â¤Ï¡¢Åß¤ÎÄ«¤Ëµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï »ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
Åß¤ËÄ«µ¯¤¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤Ï ¤¤¤¯¤Ä¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä Æü¾ÈÉÔÂ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åß¤Ï¡¢²Æ¤ËÈæ¤ÙÆü¤Î½Ð¤Î»þ¹ï¤¬ÃÙ¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬¼å¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æü¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤È¡¢³ÐÀÃ¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤òÄ´Àá¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬¸º¾¯¤·¡¢Ç¾¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç ¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢Ç¾¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Åß¤ÎÄ«¤Ï³°¤¬°Å¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤áµ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡¦¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ì²µ¤¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ä«¥¹¥Ã¥¥êµ¯¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤« ¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡×
²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿²¤ëÁ°¤Ë¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¾¯¤·³«¤±¤Æ¿²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Éô²°¤ËÆþ¤ëÄ«Æü¤¬´é¤Ë¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤Èµ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
Éô²°¤Î¾ÈÌÀ¤ò¥¿¥¤¥Þ¡¼µ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Éô²°¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ì¤Ð¡¢µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÌë22»þ°Ê¹ß¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¡×
Ä´¸÷¤âÂÎÆâ»þ·×¤òÀ°¤¨¤ë¾ò·ï¤Î°ì¤Ä¡£
Ì²¤ëÁ°¤Ï¡¢¶¯¤¤¸÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÕ¤Ëµ¯¾²»þ¤Ë¤Ï¡¢Æü¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤ÈÌÜ³Ð¤á¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤¬À°¤¤ ¿çÌ²¥ê¥º¥à¤òÀµ¾ï²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤ò¹Ô¤¤ 7»þ´ÖÁ°¸å¤Î¿çÌ²¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ã¤¤êÌÜ³Ð¤á¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¯¾²»þ¤Î¼¼²¹¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¡×
Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢µ¯¤¤ë»þ´Ö¤è¤ê¾¯¤·Á°¤ËÃÈË¼¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤ÈÉô²°¤Î²¹ÅÙ¤Îº¹¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤Ä«¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤ÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤Ï ¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¤ÈÄü¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÄ«¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ Çº¤ß¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¸º¤·¤Æ¡¢Åß¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
[Ê¸¡§¶äºÂ·ì±Õ¸¡ºº¥é¥Ü -ketsuken-]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£