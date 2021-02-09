¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¯¸À¤ÎÊÆ²Î¼ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬ÇúÇä¤ì¡ª¡ÖÊÆ¹ñ¤Î?Ê¬ÃÇ?¤ò¾ÝÄ§¡×¤Î»ØÅ¦¤â
¡¡¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¯¸À¤ÇÂç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÊÆ²Î¼ê¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬ÇúÇä¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆÃ°Û¤Ê¸½¾Ý¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ¤Î?Ê¬ÃÇ?¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯³¦¤Î¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó²Î¼ê¡¢¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±·î£³£±ÆüÌë¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Î¼«Âð¤Ø¤Îµ¢¤êÆ»¡¢ÂçÀ¼¤Ç¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬Æ°²è¤Ë»£¤é¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ÆÂç±ê¾å¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²»³Ú¶È³¦¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥â¡¼¥¬¥ó¤òÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¼Õºá¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥¸¥ª¶É¤ä²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÆ±²Î¼ê¤Î³Ú¶Ê¤òÊüÁ÷¶Ø»ß¤Ë¤·¤¿¤êÇÛ¿®Ää»ß¡¦ºï½ü¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Àè·î£¸Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿£²ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡×¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¹¥Ä´¡£º£½µ¤â¥¢¥ë¥Ð¥àÁí¹ç¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É£²£°£°¡×¤Ç£´½µÏ¢Â³£±°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£¥«¥ó¥È¥ê¡¼²Î¼ê¤Ë¤è¤ëÆ±¥Á¥ã¡¼¥È£´½µÏ¢Â³£±°Ì¤Ï£²£°£°£³Ç¯¤Î¥·¥ã¥Ê¥¤¥¢¡¦¥È¥¥¥¨¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö£Õ£ð¡ª¡×°ÊÍè¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ²»³ÚÇä¾åÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö£Í£Ò£Ã¥Ç¡¼¥¿¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£´Æü¤Þ¤Ç¤Î£±½µ´Ö¤ÇÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬Çä¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï£²Ëü£µ£°£°£°Ëç¤Ç¡¢Á°½µÈæ£²¡ó¥¢¥Ã¥×¡£¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤ÏÆ±Èæ£¶£·¡ó¤â¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²Ç¯Á°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¤¥Õ¡¦¥¢¥¤¡¦¥Î¥¦¡¦¥ß¡¼¡×¤âÁ°½µ¤Î£²£°£°Ëç¤«¤é£²£µ£°£°Ëç¤È?ÇúÇä¤ì?¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¥â¡¼¥¬¥ó¤Îº¹ÊÌÈ¯¸À¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ì°ø¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¼éÁØ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬¥é¥¸¥ª¶É¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸·¤·¤¤½èÊ¬¤ËÂÐ¹³¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥â¡¼¥¬¥ó¤ò»Ù»ý¤·¤¿·ë²Ì¤À¤ÈÆ±Ã´Åö¼Ô¤ÏÊ¬ÀÏ¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¤³¤ì¤âÊÆ¹ñ¤Î¡Ö?Ê¬ÃÇ?¤ò¼¨¤¹°ìÎã¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£