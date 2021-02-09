¤â¤¦¸Â³¦¡Ä¡ª¡¡¼Â²È¤Çµ¯¤¤¿¡ÈÉÔÎÑÉ×¤ò¤«¤Ð¤¦µÁÊì¡É¤È¤Î¡ÖÁÔÀä¤¹¤®¤ë½¤Íå¾ì¡×2Áª
É×¤ÎµÁ¼Â²È¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ê´Ä¶¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÊ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢»þ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÉ×¤ÎÉâµ¤¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁÔÀä¤Ê½¤Íå¾ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢Ê£»¨²ø´ñ¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍÊ¬ÀÏ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÊÂÌÚ¤Þ¤¤¬¡¢¡ÈÉÔÎÑÉ×¤ò¤«¤Ð¤¦µÁÊì¤È¤ÎÁÔÀä¤¹¤®¤ë½¤Íå¾ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§Â©»Ò¤¬Éâµ¤¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÂ©»Ò¤ÎºÊ¤Î¤»¤¤
¡Ö¸µÉ×¤¬Éâµ¤¤ò¤·¤¿Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¡¢µÁ¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÁ°¤«¤é¡¢µÁÊì¤Ë¤ÏÉ×¤ÎÉâµ¤¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ä¤¬ÅÅÏÃ¤ÇÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤â¡Ø¤Õ¡¼¤ó¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢µ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êµÁÊì¤«¤é¡Ø¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤òÉâµ¤¤ËÁö¤é¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤è¤Û¤ÉºÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÇÍ¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ä¡Ä¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±»þ´ü¤Ë¡¢»ä¤ÎÍ§¿Í¤ÎÉ×¤âÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¤ÎµÁÊì¤Ï¡¢Â©»Ò¤Ç¤¢¤ëÍ§¿Í¤ÎÉ×¤ÎÉâµ¤¤Î¤³¤È¤òÊ¿¼Õ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÍîº¹¤ËØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÊì¤Ë¤ÏÉÔÎÑ¤ò¤·¤¿Â©»Ò¤òÃÑ¤¸¤ëÍÍ»Ò¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¡Ø¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÂ©»Ò¤¬Éâµ¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤è¤Û¤É²ÈÄí¤¬¹Ó¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ»ä¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´®¤¨ÀÚ¤ì¤º1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç»ä¤âµÁÊì¤Ë¡ØÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂ©»Ò¤Ë°é¤Æ¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢µÁ¼Â²È¤Ë¤ÆµÁÊì¤È·ã¤·¤¤¸ýÏÀ¤ËÈ¯Å¸¡£
µÁÉã¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸µÉ×¤À¤±¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥¿¥Ë¥¿¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÃçºÛ¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é3¤«·î¸å¤Ë¸µÉ×¤È¤ÏÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤âÉÔÌû²÷¤Ç¤¹¡×¡Ê39ºÐ½÷À¡¿ÀìÌç¿¦¡Ë
¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²æ¤¬Â©»Ò¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µÁÊì¤Î¿´Íý¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Éâµ¤¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¹Ô°Ù¤Ç¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Â©»Ò¤ÎÈó¤òÃª¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢Éâµ¤¤Î¸¶°ø¤òÂ©»Ò¤ÎºÊ¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ëµÁÊì¤È¤Ï¡¢½¤Íå¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2¡§Éâµ¤¤ÎËö¤ÎÎ¥º§ÏÃ¤Ç
¡Ö¸µÉ×¤ÎÉâµ¤¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¡¢É×ÉØ´Ö¤ÇÎ¥º§¤ÎÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Ë´Ø¤·¤ÆÙæ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸µÉ×¤Î¼Â²È¤ÇµÁÊì¤ÈµÁÉã¤â¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¶°Ö¼ÕÎÁ¤Î¶â³Û¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÁÊì¤Ï¡ØÂ©»Ò¤Ï¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤²¤Æ¡Ù¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡£µÁÉã¤Ï¥À¥ó¥Þ¥ê¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢²¿¤â°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éµÁÊì¤¬¡ØÎ¥º§¤Ï¡¢Éâµ¤¤ò¤·¤¿Â©»Ò¤¬°¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¶â¤ÏÄü¤á¤Æ¡Ù¡Ø¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤éÊ§¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸µÉ×¤Î¼Â²È¤Ï»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»ñ»º¤â¤¢¤ë¤ª²È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸µÉ×¤ÏµÁÉã¤Î²ñ¼Ò¤ÇÌò°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤òÊ§¤¦Í¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç1±ß¤âÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ëµÁÊì¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë»ä¤â¥«¥Á¥ó¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ã¤·¤¤¸ýÏÀ¤Ë¡£
¤µ¤ó¤¶¤óÇÍ¤ê¹ç¤Ã¤¿µó¶ç¡¢¸«¤ë¤Ë¸«¤«¤Í¤¿µÁÉã¤¬¿¿¼Â¤òÏÃ¤·½Ð¤·¡¢µÁÊì¤Î»Ø¼¨¤Ç¸µÉ×¤ÎµëÎÁ¤ò°Ö¼ÕÎÁÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ËÂçÉý¤Ë¸º³Û¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ°Ö¼ÕÎÁ¤ò¥±¥Á¤í¤¦¤È¤·¤¿µÁÊì¤Î»ÑÀª¤Ë¿´ÄìÊò¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
È¾Ç¯¤â¤«¤±¤ÆÊÛ¸î»Î¤òÆþ¤ì¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤ìÁê±þ¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÎ¥º§¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢Åö»þ¤ÏÁêÅöÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê43ºÐ½÷À¡¿IT¡Ë
Î¥º§ÏÃ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÜÀ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÎÑ¤ò¤·¤¿Â©»Ò¤ò¤«¤Ð¤¤¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤ò¥±¥Á¤í¤¦¤È¤¹¤ëµÁÊì¤Ë¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÊò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¤¤ÎÃæ¤ÎµÁÊì¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂ©»Ò¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤·¤¿Â©»Ò¤Î¤³¤È¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤«¤Ð¤ª¤¦¤È¤¹¤ëµÁÊì¤¬¤¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢É×¤ÎÉÔÎÑÈ¯³Ð¸å¤ËºÊ¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¶ìÏ«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÁÔÀä¤Ê½¤Íå¾ì¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÈµÁÊì¡ÉÂÐ¡ÈºÊ¡É¤ÎÁ´ÌÌÆ®Áè¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ï·ëº§Á°¤ÎÃÊ³¬¤ÇµÁÊì¤ÎËÜÀ¤Þ¤Ç¸«È´¤±¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
©Ghislain & Marie David de Lossy/gettyimages©BakiBG/gettyimages
Ê¸¡¦ÊÂÌÚ¤Þ¤