¥ß¥·¥å¥é¥óµé¥é¡¼¥á¥ó¤¬¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¹ßÎ×¡ª¡ª
¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¡¢ÍÌ¾¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥Á¥ë¥ÉÌÍ¤ä¥«¥Ã¥×ÌÍ¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Å¹¤ÎÌ£¤¬¿È¶á¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²óÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Á¥ë¥ÉÌÍ¤Î¿·¾¦ÉÊ¡£¡Ö¤é¤¡ÌÍ¤ä¤Þ¤°¤Á¡×¤¬´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Ü¤½¤Ð2021Ç¯2·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤¬È¯Çä¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤é¤¡ÌÍ¤ä¤Þ¤°¤Á´Æ½¤¡¡¾ßÌý·Ü¤½¤Ð¡×¡ÊÀÇ¹þ530±ß¡Ë¡£½ÏÀ®¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ¤Ë¡¢·Ü¤ÎÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿Ã¸ÎïÇ»¸ü·Ü¤À¤·¥¹¡¼¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¥ë¥É¥¿¥¤¥×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤é¤¡ÌÍ¤ä¤Þ¤°¤Á¡×¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÀ¾Áá°ðÅÄ¤Ë¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¡¢¤¢¤Î¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¡×¤Ë6Ç¯Ï¢Â³¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏÅ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤Þ¤À¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¤È¤ê¤Î»Ý¤ß¤¬¤¹¤´¤¤¡ª500W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤³¤È5Ê¬¤Ç´°À®¡£¶ñºà¤Ï¡¢·Ü¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¶¤ß¤Í¤®¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡£Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¹¡¼¥×¤ò¤Ò¤È¸ý¡£¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤È¤ê¤Î»Ý¤ß¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥×¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌý¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯·ÜÌý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÃæÂÀ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥×¤¬¤è¤¯Íí¤ß¡¢·Ü¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Û¤í¤Û¤í¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê±öÌ£¤ò´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤¬¥¹¡¼¥×¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¡¢±ü¹Ô¤Î¤¢¤ëÌ£¤È·Ü¤Î»Ý¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀäÉÊ¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤é¤¡ÌÍ¤ä¤Þ¤°¤Á´Æ½¤¡¡¾ßÌý·Ü¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¥é¥ó¥Á¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÊ¸¡¦´Øº¬Î½Êå¡¿TOMOLO¡Ë