´¶À÷ÂÐºöµñÈÝ¤Ê¤éÆþÅ¹¶Ø»ß¡¡À¯ÉÜ¡¢¤Þ¤ó±äËÉ»ßÁ¼ÃÖ¤ÎÍ×·ï·èÄê
¡¡À¯ÉÜ¤Ï9Æü¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐ±þ¤Î²þÀµ¿··¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÅùÂÐºöÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¤ÎÀ¯Îá¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£13Æü¤ÎÆ±Ë¡»Ü¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ÎÈ¯ÎáÁ°¤ä²ò½ü¸å¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¿·Àß¤·¤¿¡Ö¤Þ¤ó±äËÉ»ßÅù½ÅÅÀÁ¼ÃÖ¡×¤È¤·¤Æ¡¢´¶À÷ÂÐºö¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆþÅ¹¶Ø»ß¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡Û½ÉÇñÎÅÍÜ¼Ô¤Î¿©»ö¤ò¸«¤ë
¡¡À¯Îá¤Ï¤Þ¤ó±äËÉ»ßÁ¼ÃÖ¤Î¼Â»ÜÍ×·ï¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¡´¶À÷¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¢°åÎÅ¤ÎÄó¶¡¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡½¡½¤ÎÎ¾Êý¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Èµ¬Äê¤·¤¿¡£»ö¶È¼Ô¤ËÍ×ÀÁ¤Ç¤¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Æþ¾ì¼Ô¤ÎÀ°Íý¡¦Í¶Æ³¢¦È¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÆþ¾ì¶Ø»ß¢¦Æþ¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤Ê¤É´¶À÷ËÉ»ßÂÐºö¤Î¼þÃÎ¡½¡½¤Ê¤É¤òÎóµó¡£ÂÐºö¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆþ¾ì¶Ø»ß¤âÍ×ÀÁ¤Ç¤¤ë¤Èµ¬Äê¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¹¯Ì·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ï9Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¤Þ¤ó±äËÉ»ßÅù½ÅÅÀÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¸¢À©¸Â¤òÈ¼¤¦¤Î¤Ç¡¢ÇÛÎ¸¤·¤¿±¿ÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Á´¹ñÃÎ»ö²ñÄ¹¤ÎÈÓÀô²ÅÌçÆÁÅç¸©ÃÎ»ö¤È¤Î¥Æ¥ì¥Ó²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢12Æü¤Ë¤â²þÄê¤¹¤ë´ðËÜÅªÂÐ½èÊý¿Ë¤Ç¡¢¼Â»ÜÍ×·ï¤Î¾ÜºÙ¤ò¼¨¤¹¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀë¸À¤ò²ò½ü¤·¤¿¸å¡¢¤Þ¤À´¶À÷¿å½à¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Àë¸À¤«¤é½ÅÅÀÁ¼ÃÖ¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï10ÅÔÉÜ¸©¤ËÈ¯Îá¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2·îÃæ½Ü¤Ë¤â°ìÉôÃÏ°è¤Ç²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´¶À÷¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë°¦ÃÎ¡¢´ôÉìÎ¾¸©¤¬¼´¤Ç¡¢²ò½ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Î¤Þ¤ó±äËÉ»ßÁ¼ÃÖ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤â´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï9Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡¢¤Þ¤ó±äËÉ»ßÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëºÝ¤Î¹ñ²ñÊó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½°»²Î¾±¡¤ÎÆâ³Õ°Ñ°÷²ñ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÚÃÝÃÏ¹·û¡¢Åìµ×ÊÝ°ïÉ×¡Û