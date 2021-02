第26回放送映画批評家協会賞のノミネーションが発表され、デヴィッド・フィンチャー監督がメガホンを取ったNetflix映画『Mank/マンク』が、作品賞、主演男優賞などを含む最多12部門でノミネートを果たした。

古典的名作『市民ケーン』誕生の舞台裏を、脚本家ハーマン・J・マンキウィッツの視点から描いた『Mank/マンク』。作品賞、主演男優賞(ゲイリー・オールドマン)はもちろん、助演女優賞(アマンダ・セイフライド)、監督賞、オリジナル脚本賞、撮影賞、美術賞、編集賞、衣裳デザイン賞、ヘア&メイクアップ賞、視覚効果賞、作曲賞の12部門にノミネートされた。

次点は、成功を夢見てアメリカ南部へと移住した韓国系移民一家を描く『ミナリ』で10部門にノミネート。作品賞、主演男優賞(スティーヴン・ユァン)のほか、助演女優賞(ユン・ヨジョン)、若手男優・女優賞(アラン・キム)、監督賞(リー・アイザック・チョン)、外国語映画賞などの候補に入っている。

授賞式は3月7日(現地時間)に現地&バーチャルのハイブリッド形式で開催予定。主なノミネート結果は以下の通り。(編集部・倉本拓弥)

■作品賞

『ザ・ファイブ・ブラッズ』

『マ・レイニーのブラックボトム』

『Mank/マンク』

『ミナリ』

『この茫漠たる荒野で』

『ノマドランド』

『あの夜、マイアミで』

『プロミシング・ヤング・ウーマン(原題) / Promising Young Woman』

『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

『シカゴ7裁判』

■主演男優賞

ベン・アフレック 『ザ・ウェイバック』

リズ・アーメッド 『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

チャドウィック・ボーズマン 『マ・レイニーのブラックボトム』

トム・ハンクス 『この茫漠たる荒野で』

アンソニー・ホプキンス 『ファーザー』

デルロイ・リンドー 『ザ・ファイブ・ブラッズ』

ゲイリー・オールドマン 『Mank/マンク』

スティーヴン・ユァン 『ミナリ』

■主演女優賞

ヴィオラ・デイヴィス 『マ・レイニーのブラックボトム』

アンドラ・デイ 『ジ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ(原題) / The United States vs. Billie Holiday』

シドニー・フラニガン 『ネヴァー・レアリー・サムタイムズ・オールウェイズ(原題) / Never Rarely Sometimes Always』

ヴァネッサ・カービー 『私というパズル』

フランシス・マクドーマンド 『ノマドランド』

キャリー・マリガン 『プロミシング ・ヤング・ウーマン(原題) / Promising Young Woman』

ゼンデイヤ 『マルコム&マリー』

■監督賞

リー・アイザック・チョン 『ミナリ』

エメラルド・フェネル 『プロミシング ・ヤング・ウーマン(原題) / Promising Young Woman』

デヴィッド・フィンチャー 『Mank/マンク』

スパイク・リー 『ザ・ファイブ・ブラッズ』

レジーナ・キング 『あの夜、マイアミで』

アーロン・ソーキン 『シカゴ7裁判』

クロエ・ジャオ 『ノマドランド』

■オリジナル脚本賞

リー・アイザック・チョン 『ミナリ』

エメラルド・フェネル 『プロミシング ・ヤング・ウーマン(原題) / Promising Young Woman』

ジャック・フィンチャー 『Mank/マンク』

イライザ・ヒットマン 『ネヴァー・レアリー・サムタイムズ・オールウェイズ(原題) / Never Rarely Sometimes Always』

ダリウス・マーダー&エイブラハム・マーダー 『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

アーロン・ソーキン 『シカゴ7裁判』