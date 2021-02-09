¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¥²¢¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª 1,000±ßÂæ¤ÇÇã¤¨¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀäÉÊ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
·ãÆ°¤Î2021Ç¯¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤Ç¸µµ¤¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¡ª ¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌç²È¤¬¸·Áª¤¹¤ë¡¢°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤â¡¢¤â¤¦¤¹¤°¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª ¤½¤·¤ÆËèÇ¯¤ÎÇ¾Æâ²ñµÄ¤Ëµó¤¬¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»Æâ¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤¢¤²¤ì¤Ð¤è¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µÄÂê¡£¡ÖÎø¿Í¤ä°ÕÃæ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¤Ë³ä¤±¤ë¶â³Û¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢·ãÆ°¤Î2020Ç¯¡Á2021Ç¯¤òÀ¸¤È´¤¯Æ±»Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ê¤¿¤¤µ¤Ê¬¡ª
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢1,000±ßÂæ¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡¢¶á¤·¤¤´ÖÊÁ¤Î¿Í¤ËÂ£¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢ºÜ¡Ö¥¹¥¤¡¼¥ÄÃµË¬¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤ª²Û»Ò¤ÎÎò»Ë¸¦µæ²È¡¦Ç°æÅÐ¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â£¤ë¿Í¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤â¤é¤¦¿Í¤Ï¸µµ¤¤Ë¡ª ¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀäÉÊ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
¾¯³Û¤ÎÍ½»»¤Ç¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¤Î¥³¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Áê¼ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤À¡£Í½»»¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¤â¤Î¤òÂ£¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Â£¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÎ®¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¤äÉ´²ßÅ¹¤Ê¤É¸Â¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£É¬Á³Åª¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÂ£¤é¤ì¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤½¤³¤Þ¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤½¤Î°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÁê±þ¤·¤¤¿Í´Ö¤À¤Èµ®Êý¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤à¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢µ®Êý¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊ²Á³Ê°Ê¾å¤Î´¶¼Õ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ïµ®Êý¤Î¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤µ¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤òÂ£¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÏÀ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÆÃÊÌ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë ¥É¥ë¥Á¡×
¶á»þ¤ÏÊÑÍÆ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤È¸À¤¨¤Ð°ì±þ¡¢½÷À¤«¤éÃËÀ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÂ£¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤òÂ£¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤¬¡¢Áê¼ê¤¬¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁê¼ê¤¬¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÇ¤Ë¾®È½¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÁÂ¤¤Áê¼ê¤Ç¤â°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§¼±Î¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤Ç¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤ó¤«Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡© ¹â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2002Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë ¥É¥ë¥Á¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¡£
¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥È¥ê¥Î¤Î¤ª²Û»Òºî¤ê¤ÎÅÁÅý¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¡¢¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ»ºI.G.P.¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥í¥ó¥Æ»º¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¢¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ¤Î»³¡¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¸Ø¤ë¸¶ÎÁ¤ò³è¤«¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿°ïÉÊ¡£2019Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÁ´ÉÊ¤ò¡¢¥È¥ê¥Î¤ÎÏ·ÊÞ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥°¥¤¥É¡¦¥´¥Ó¡¼¥Î¡×¤¬À½Â¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÊ¼Á¡¦Ì£¤ï¤¤¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¡Ö¥×¥é¥ê¥Í¡×¡Ê°ì¸ýÂç¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ë¤Ï¡¢4¸ÄÆþ¤ÎÈ¢¤¬1,800±ß¤«¤é¤È1,000±ßÂæ¤Ç¤â¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÖA¡×¤ò¹ï¤ó¤À¡Ö85¡ó¤Î¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤È¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î¥×¥ì¡¼¥ó2¼ï¤È¡¢¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¶´¤ó¤À¤â¤Î¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Î¥×¥é¥ê¥Í¤Ï¡¢2cm³Ñ¤Î¥¥å¡¼¥Ö¾õ¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨½¼Ê¬¡£Ì£¤ï¤¤¤â´Å¤µ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤¤¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥ê¥Í¤Ï¡¢Ãæ¤ÎÈÔ¤¤¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Ë±öÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤É¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥í¥´¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥í¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯»Å¾å¤²¡£¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥é¡¼¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥°¥í¥°¥é¥ó¥ê¥Ü¥ó¤ò·ë¤ó¤À¤ªÞ¯Íî¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢Â£¤êÊª¤ËºÇÅ¬¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤äàÝàê¤¬¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥¸¥§¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¥É¥é¥¸¥§¤Ï¡¢¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ»ºI.G.P.¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¡¢75%¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢35%¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÊñ¤ó¤À¤â¤Î¡£ÆÃ¤Ë¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÏÂç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÆ©ÌÀ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤Áê¼ê¤Ë¤â¡ª
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇÈ´
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë ¥É¥ë¥Á
½»½ê : ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5-5-4 ¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¶äºÂ¥¿¥ï¡¼1F
TEL : 03-6274-7007
°ìÅÀ¹ë²Ú¾¡Éé¤¬µÈ¡ª ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥¤¥ë¡¦¥Á¥ç¥³¥é¡¼¥È¡×
¶á»þ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÍ§¥Á¥ç¥³¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤â°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¾¡Éé¡© ¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
É®¼Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡×¡ª ¤´Â¸¤¸¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµéÊõ¾þÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£¤³¤Á¤é¤ÎÊõ¾þÉÊ¤òÂ£¤êÊª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤é¤ÐÂç¾æÉ×¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥¤¥ë¡¦¥Á¥ç¥³¥é¡¼¥È¡×¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢Î³¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÊõÀÐ¤ËÓÈ¤¨¤Æ¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥¸¥§¥à¥º¡ÊÊõÀÐ¡Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡£´õ¾¯¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤Î¿©ºà¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸·ÁªÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¡¢ÀìÂ°¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤¬°ìÎ³¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥Á¥ç¥³¤Ç¤·¤ç¡© Ä¶¹â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬º£¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¼ÂºÝ¡¢¹â¤¤¡ª ¤Ê¤ó¤È1Î³¡¢801±ß¡Á1,501±ß¤¬Áê¾ì¤À¡£¤ï¤©¡ª ¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡ª ¤À¤«¤é¤³¤½Â£¤êÊª¤ËºÇÅ¬¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤À¡ª
ÉáÃÊ¼«Ê¬¤ÇÇã¤¦¤â¤Î¤òÌã¤Ã¤Æ¤â´¶Æ°¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡ÖÍß¤·¤¤¤Ê¤¡¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¸¤ãÇã¤ï¤Ê¤¤¡¢Çã¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤³¤½¡¢Ìã¤¦¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤!? ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«1Î³¤À¤±¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î!?
Åú¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö1Î³¡×¤Ç¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡ª ¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤í¡Ö1Î³¡×¤ÎÊý¤¬¤è¤¤¡ª ¼Â¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï1Î³ÍÑ¤Î¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬»ØÎØÍÑ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤Î¤À¡ª
¡Ö¤¤¤Á¤¸¤¯¡õ¤¯¤ë¤ß¡×¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¸¤¯¤ÈÄ¹Ìî¸©»º¤Î¤¯¤ë¤ß¤Î¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¤ò¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£É½ÌÌ¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥í¥´¤È¶âÇó¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¥é¥ê¥Í¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ë´Å²Æ´»¤Î²ÌÈé¤ò²Ã¤¨¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¶äÊ´¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
Â£¤êÊª¤Ï¡¢Ä¶°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹â²Á¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È1Î³¤À¤±¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤½¤ì¤À¤±¡ª °ìÅÀ¹ë²Ú¼çµÁ¤Î¶Ë¤ß¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª
¤¿¤À¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Ê¤É¤ÇÃËÀ¤¬½÷À¤Ë¤³¤Á¤é¤òÂ£¤ë¾ì¹ç¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª »ä¤ÎÍ§¿Í¤¬Èà½÷¤ËÂ£¤Ã¤¿¤È¤³¤í»ØÎØ¤À¤È´üÂÔ¤µ¤ì¡¢Ãæ¿È¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤Îµ¤Ê¬¤¬²¼¤¬¤êµ¤Ì£¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â£¤êÊª¤òÁª¤Ö¤È¤¤ÏTPO¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥¤¥ë¡¦¥Á¥ç¥³¥é¡¼¥È ¾¾²°¶äºÂ
½»½ê : ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ3-6-1 ¾¾²°¶äºÂ B1F
TEL : 03-3567-1211
Áª¤Ö¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡ª ÀìÌçÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥¸¥ã¥ó=¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¡×
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¶è¤ÇÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢ÃË½÷¤òÌä¤ï¤º°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¡á¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¡×¡ª
¥¸¥ã¥ó¡á¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó»á¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ö¥ë¥¿¡¼¥Ë¥å¤Î½Ð¿È¡£24ºÐ¤Î¤È¤¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±¤ò»ý¤Ä¥·¥§¥Õ¤È¤¤¤ï¤ì¤¿µð¾¢¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥í¥Ö¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤Ç¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¡£1986Ç¯¤Ë¤ÏM.O.F.¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ²ÈºÇÍ¥½¨¿¦¿Í¾Ï¡Ë¤ò¼õ¾Ï¡£Ä¶°ìÎ®¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¤ß¤¬²ÃÆþ¤òµö¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ë¥ì¡¦¥Ç¥»¡¼¥ë¡×¡¢¥·¥ç¥³¥é°¦¹¥²È¥¯¥é¥ÖC.C.C.¡Ê¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ç¡¦¥¯¥í¥¯¡¼¥ë¡¦¥É¥¥¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â£¤ëÁê¼ê¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤ò4¤Ä¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¡Ê4¸ÄÆþ¤ê¡Ë¤«¤é¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢¥«¥ê¥Ö»º¤Î¾å¼Á¤Ê¥«¥«¥ª¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥Ó¥¿¡¼¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î¡Ö¥«¥é¥¤¥Ö¡×¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥Õ¥£¥ä¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¡Ê´¥Áç¤µ¤»¤¿¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¡Ë¤Ë¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¡×¡¢¥¥ã¥é¥á¥ëÉ÷Ì£¤Î¥à¡¼¥¹¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥»¥ë¡ÊÅ·Á³±ö¤ÎÎ³¡Ë¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬Íø¤¤¤¿¡Ö¥Þ¥Î¥ó¡×¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î²Ì½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¹á¤êË¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Ó¥¿¡¼¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ö¥È¥í¥ï ¥ª¥é¥ó¥¸¥å¡×¤Î4¼ï¡£
»ºÃÏÊÌ¤Î¥«¥«¥ª¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢³µ¤Í700±ß¡Á800±ß¤Ç¼êº¢¤Ê²Á³Ê¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤«¤Ä¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÉ÷Ì£¤Î¥µ¥ª¥È¥á¥×¥ê¥ó¥·¥Ú»º¥«¥«¥ª¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥µ¥ª¥È¥á¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥í¥´Æþ¤ê¤ÎÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÅÏ¤»¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¤ª¼¡¤Ï¡Ö¥×¥Æ¥£¥Ñ¥ì¡×¡£¤³¤Á¤é¤ÏÇö¤¤±ßÈ×¾õ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥¥È¡×¡£¼Ì¿¿¤À¤ÈÂç¤¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢Ä¹¤¤ÄìÊÕ¤ÎÄ¾·Â¤¬12cm¡¢¹â¤µ3.5cm¡£¾å¼Á¤Ê¥¢¡¼¥â¥ó¥ÉÊ´¤ò»È¤¤¡¢¥·¥ç¥³¥é¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤À¡£
¸«¤«¤±¤Ï´¥¤¤¤¿´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢¥«¥«¥ª¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤À¤¬¡¢¤¯¤É¤µ¤Ï¤Ê¤¯½Å¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¾ï²¹¾¦ÉÊ¤Ç2½µ´ÖÄøÅÙÆü»ý¤Á¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÂ£¤êÊª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇÈ´
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¥¸¥ã¥ó¥Ý¡¼¥ë ¥¨¥ô¥¡¥ó »°±Û¶äºÂÅ¹
½»½ê : ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-6-16 ¶äºÂ»°±Û B2F
TEL : 03-3562-1111
¤µ¤¢¡¢º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ËÂ£¤ë¾¦ÉÊ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢¶á¤·¤¤¿Í¤Ë¸µµ¤¤ò¤¢¤²¤è¤¦!!
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
Ç°æÅÐ
1960Ç¯µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Âç¼ê¶ä¹Ô¤Ë¶ÐÌ³¡£Âà¿¦¸å¡¢ÉþÉô±ÉÍÜÀìÌç³Ø¹»Ä´Íý²Ê¤Ç³Ø¤Ó¡¢Ä´ÍýÌÈµö¼èÆÀ¡£¥ë¡¦¥³¥ë¥É¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼Âå´±»³¹»¤Ë¤Æ¡¢²Û»Ò¥Ç¥£¥×¥í¥à¼èÆÀ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥¨¥³¡¼¥ë¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥¨¥¹¥³¥Õ¥£¥¨Åù¤ÇÀ½²Û¤ò³Ø¤Ö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤ª²Û»Ò¤ÎÍ³ÍèÊª¸ì¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹´©¡Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡¡¥¹¥¤¡¼¥ÄÃÇÌÌ¿Þ´Õ¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ´©¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨»þÀáÊÁ¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ä¥á¥Ë¥å¡¼Åù¤ÎÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÅ¹¤ÎSNS¤ä¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Åù¤Ç»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç°û¿©Å¹¤Ë±Ä¶È¼«½Í¡¦»þ´ÖÃ»½ÌÍ×ÀÁ¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¾ðÊó¤ò¤´»²¾È¤Î¾å¡¢½¼Ê¬¤Ê´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¤´ÍøÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¼èºàÆü¡Ê2021Ç¯1·î18Æü¡Ë»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡§Ç°æÅÐ¡¢¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥óÊÔ½¸Éô