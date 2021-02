小栗旬出演！ ハリウッド映画『ゴジラ vs コング』5月14日全国公開

ハリウッド版『ゴジラ』シリーズの最新作『GODZILLA VS. KONG』が、『ゴジラ vs コング』の邦題にて5月14日に全国公開されることが決定した。

前作で怪獣たちとの死闘の末、王「キング」として覚醒したゴジラが今回対峙するのは、映画史に君臨する究極のモンスター・コング。かつて日本で制作された『キングコング対ゴジラ』(62 年)以来の夢のマッチメイクが実現する。さらに本作は、実力人気ともに日本を代表する俳優・小栗旬が出演。小栗が演じる芹沢蓮は、ハリウッド版『ゴジラ』シリーズ前2作で渡辺謙が演じた芹沢猪四郎博士の息子という、重要な役どころだ。先日、本作の全世界版予告映像(https://www.youtube.com/watch?v=odM92ap8_c0)が公開されると、YouTubeで88カ国において急上昇ランク入り。ツイッターでは28カ国でトレンド入りするなど注目を集めている。今回、『ゴジラ vs コング』日本版予告映像が満を持して解禁(https://www.youtube.com/watch?v=GMLCiLaMGMg)。日本版だけの独自カットも追加されている。コングとゴジラの肉弾戦は、まさに“地球最大の究極対決”。ゴジラの真意を探ろうとする者や、コングと心を通わせる少女、そして小栗演じる謎の人物・芹沢蓮が物語にどう絡んでいくのか、謎と期待がふくらむ内容だ。さらに、劇中の場面カット1点も解禁。ゴジラとコングとの海上での決戦を切り取った迫力ある画像となっている。映画『ゴジラ vs コング』は5月14日より全国公開。『GODZILLA VS. KONG』概要

■邦題:ゴジラ vs コング(ゴジラブイエスコング)

■日本公開日:5月14日(金)

■北米公開日:3月31日(水) ※劇場公開/HBO Max 同時配信

■その他地域*公開日:3 月26日(金) *その他地域:北米、中国、日本以外のWB配給地域

■出演:アレクサンダー・スカルスガルド ミリー・ボビー・ブラウン レベッカ・ホール

ブライアン・タイリー・ヘンリー 小栗旬 エイザ・ゴンザレス ジュリアン・デニソン

カイル・チャンドラー デミアン・ビチル【関連記事】