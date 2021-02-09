¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¤¬ÁÖ¤ä¤«¥¹¡¼¥Ä¡õ¹õÈ±¤ÇµÄ°÷¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÆÃ¹¶Éþ¤È¤Ïà·èÊÌ¤»¤ºá
¡¡²Î¼ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢£¸Æü³«²ñ¤·¤¿ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔµÄ²ñ¤ÇµÄ°÷¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¶âÈ±¡¦ÆÃ¹¶Éþ»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤â¡£àµ¬³Ê³°á¤Î¼ã¼ÔÀ¤ÂåÂåÉ½¤È¤·¤ÆÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¥Í¥³¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥º¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤ä¸ÍÅÄ»ÔµÄÁª¤Ç¤Ï¡Ö±ø¿¦À¯¼£²ÈËÐÌÇ¡×¡ÖÆ°Êª»¦½èÊ¬Îí¡×¤Ê¤É¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¿¿¤ÃÇò¤ÎÆÃ¹¶Éþ¤Ç¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½éÅÐÄ£¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤ËÈ±¤â¹õ¿§¤ËÀ÷¤áÄ¾¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êà¤¤¤¤¤ª·»¤µ¤óÉ÷á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¾¯Ç¯±¡£µÇ¯¡¢¿ôÅÙ¤ÎÂáÊáÎò¡¢Á´¿ÈÆþ¤ìËÏ¡¢´ØÀÇË¡°ãÈ¿¤Ç¤ÎÈ³¶âÎò¤Ê¤É¤ò¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤À¤±¤ËàÂç¿Í¤ÎÀ¤³¦á¤Ç¤Î½èÀ¤½Ñ¤â¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Áªµó»þ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇµÄ²ñ¤ËÎ×¤á¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡°Æ¤ÎÄê¡¢µÄ²ñ½éÆü¤ÏÎ¬¾Î¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¡ÖµÄ²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡Ù¤È¤Ï¼Ò²ñÄÌÇ°¾å¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤È¤Î²£¤ä¤ê¤âÆþ¤Ã¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï·ë²Ì¤ÈÃæ¿È¡×¤ÈÁáÂ®¡¢»ÔÌ±¤Î¶ì¾ð¤ä¶î¤±¹þ¤ß»û¤È¤Ê¤ë»öÌ³½ê¤ò³«¤¯¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¡¢»ÔÀ¯²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÅöÁª¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´üÂÔ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£ÍÜ¸î»ÜÀß¤ä¾®³Ø¹»¤Î¼°ÅµÅù¤Ç¤ÎÍèÉÐ¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡×µÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍÜ¸î»ÜÀß¤È¤«¤ÏÆÃ¹¶Éþ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¥¹¡¼¥Ä¤Ç¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â·ù¤¬¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ÆÃ¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ø²¿¤À¤è¤Ã¡ª¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£»þ¤È¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¹¶Éþ¤òÃå¤ë¤«Ãå¤Ê¤¤¤«¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤¤¡×
¡¡µÄ²ñ¤Ë¤³¤½ÆÃ¹¶Éþ¤Ç½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¹¶Éþ¤ËµÄ°÷¥Ð¥Ã¥¸¤òÃå¤±¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¤â¼¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ö»Ò¶¡¤Î¤¤¤¸¤á¤è¤ê¡¢Âç¿Í¤Î¤¤¤¸¤á¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÂÑ¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¡£ÈãÈ½¤ò³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¡¢ÆÃ¹¶Éþ¤È¤Ï·èÊÌ¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤À¡£