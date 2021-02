『ゲーム・オブ・スローンズ』アニメ化企画が進行中か

大ヒットした海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』が、アニメシリーズとなって帰ってくるかもしれない。すでにスピンオフドラマの制作が進行中だが、新たにアニメ版の企画が制作の初期段階にあると、The Hollywood Reporterが報じている。

『ゲーム・オブ・スローンズ』は、ジョージ・R・R・マーティンの小説「氷と炎の歌」シリーズを原作にHBOが制作したファンタジードラマシリーズで、エミー賞やゴールデン・グローブ賞を受賞。架空の王国を舞台に、複数の名家が繰り広げる壮絶な覇権争いが描かれる。

HBOからは何も発表がないが、同メディアによると、HBO傘下の配信サービスHBO Maxで、企画が持ち上がったと、複数の情報筋から伝えられたという。プロジェクトを担当する脚本家との話し合いが行われており、オリジナルドラマと同じような作風になるようだ。まだ契約には至っておらず、実現しない可能性もあるという。

『ゲーム・オブ・スローンズ』は、すでに2本のスピンオフドラマが進行中。2019年に制作が発表された『House of the Dragon(原題)』は、オリジナルシリーズの300年前のターガリエン家が描かれる。オリヴィア・クックやパディ・コンシダイン、マット・スミス、エマ・ダーシーが出演することが発表されており、2021年春から撮影を開始する。また先月には、『Game of Thrones:Dunk and Egg(原題)』の制作も明らかになったばかりだ。