¡Ö¿¹´îÏ¯»á¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤ËµÙÍÜÀâ¡×¤Î²ø¾ðÊó¡¡ÌäÂê¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¿¿û¼óÁê¤Ï¶ì¶¤Ë¡©
¡¡¿ûµÁ°Î¼óÁê¡Ê£·£²¡Ë¤Ï£¸Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢à½÷ÀÊÎ»ëá¤È¼è¤ì¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¿¹´îÏ¯²ñÄ¹¡Ê£¸£³¡Ë¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿û¼óÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÁá°ðÅÄÍ¼µ¨½°±¡µÄ°÷¡Ê£¶£²¡Ë¤Ë¤è¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¿¹²ñÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤¬¡Ö¹ñ±×¤Ë¼è¤Ã¤ÆË§¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅúÊÛ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ÎÍý»ö¤äÉ¾µÄ°÷¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÂê¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¿¹»á¤Î¼º¸À¤¬¡ÖÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè·î¤è¤ê£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿¹»á¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¿ûÀ¯¸¢¤Ë¸ÂÄêÅª¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Î©Ì±¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ë¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¿¤À±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡¢¿¹»á¤¬²ñÄ¹¿¦¤ò¼¤á¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤ÆµÙ¤ß¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÎ©Ì±µÄ°÷¤Ï¡ÖÊ¡»³Å¯Ïº´´»öÄ¹¤Ï¡ØÂçÈ¾¤Î¹ñÌ±¤¬¡Ê¿¹»á¤Î¡Ë¼Ç¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹»á¤¬¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤¬Îä¤á¤ë¤Þ¤Ç¡Ä¤È²ñÄ¹¿¦¤òµÙ¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡Ø¸ÞÎØ³«ºÅ¤¬´Ö¶á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢²ñÄ¹¿¦¤òµÙ¤á¤ëÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡Ù¤ÈÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖ´ü´ÖÃæ¤Î°û¿©¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¼«Ì±µÄ°÷¤¬ºÆ¤Ó¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦±½¤â±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿û¼óÁê¤Ï¤³¤ÎÆñ¶É¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£