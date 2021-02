iPhoneやiPad、Macで成人向けWebサイトを表示しないよう設定できる「スクリーンタイム」機能が過剰に動作し、「Asian(アジアの)」を含むWebページにSafariでアクセスできない、と開発者が指摘しています。

iPhone、iPad、Macでは、子どもも安心して利用できるよう、「スクリーンタイム」機能を使って、成人向けWebサイトなどの表示を制限することができます。







iOSアプリ開発者のスティーブン・シェン氏は、「成人向けWebサイトを制限」を選択していると、URLに「asian(アジアの)」を含むWebサイトがSafariにブロックされて開くことができない、とツイートしています。



シェン氏は、2019年12月にAppleに問題を指摘しているものの、現在も改善が見られないそうです。



On iOS, if you turn on “Limit Adult Website” under Screen Time->Content Restrictions, Safari blocks any website URL containing the word “asian”. Seriously, go try it, it’s unbelievable. I filed a Feeback a long time ago. Nothing changed. Please RT for visibility. @AppleSupport

— Steven Shen (@Stevenpotato) February 3, 2021