第41回ロンドン映画批評家協会賞が現地時間7日に発表され、映画『ノマドランド』が作品賞、主演女優賞、脚本賞の3冠に輝いた。

ジェシカ・ブルーダーのノンフィクション小説を原作とする『ノマドランド』は、ノマド（遊牧民）と呼ばれる車上生活者の生きざまを描いたロードムービー。作品賞ほか、2018年の『スリー・ビルボード』に続いてフランシス・マクドーマンドが主演女優賞を獲得し、監督も務めたクロエ・ジャオが脚本賞に輝いた。

『ノマドランド』と並ぶ3部門を受賞したのは、『ミッドサマー』などを手掛けた映画スタジオ・A24配給のホラー『セイント・モード（英題） / Saint Maud』。英国／アイルランド作品賞、英国／アイルランド女優賞（モーフィッド・クラーク）、ブレイクスルー英国／アイルランド映画作家賞（ローズ・グラス）を獲得した。

その他、主演男優賞は『マ・レイニーのブラックボトム』のチャドウィック・ボーズマンさん、監督賞はアンソロジーシリーズ「スモール・アックス（原題） / Small Axe」のスティーヴ・マックィーンが受賞している。第41回ロンドン映画批評家協会賞の主な受賞結果は以下の通り。（編集部・倉本拓弥）

■作品賞

『ノマドランド』

■英国／アイルランド作品賞

『セイント・モード（英題） / Saint Maud』

■外国語映画賞

『アナザー・ラウンド（原題） / Another Round』

■主演男優賞

チャドウィック・ボーズマン 『マ・レイニーのブラックボトム』

■主演女優賞

フランシス・マクドーマンド 『ノマドランド』

■助演男優賞

ショーン・パークス 『マングローブ（原題） / Mangrove』

■助演女優賞

マリア・バカローヴァ 『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』

■監督賞

スティーヴ・マックィーン 「スモール・アックス（原題） / Small Axe」

■脚本賞

クロエ・ジャオ 『ノマドランド』

■英国／アイルランド男優賞

リズ・アーメッド 『モーグル・モーグリ（原題） / Mogul Mowgli』『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

■英国／アイルランド女優賞

モーフィッド・クラーク 『エターナル・ビューティー（原題） / Eternal Beauty』『セイント・モード（英題） / Saint Maud』