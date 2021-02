第27回全米映画俳優組合賞(SAG賞)のノミネーションが発表され、昨年8月に急逝したチャドウィック・ボーズマンさんが、主演男優賞(『マ・レイニーのブラックボトム』)、助演男優賞(『ザ・ファイブ・ブラッズ』)、キャスト賞(『ザ・ファイブ・ブラッズ』『マ・レイニーのブラックボトム』)の合計4ノミネートを獲得した。同賞の映画部門で4ノミネートは史上最多の快挙である。

劇作家オーガスト・ウィルソンの戯曲を映画化した『マ・レイニーのブラックボトム』と、ベトナム戦争からほぼ半世紀を経て戦場へと舞い戻る黒人退役軍人たちを描く『ザ・ファイブ・ブラッズ』。後者は先日発表されたゴールデン・グローブ賞ではノミネート外となったが、SAG賞の投票者にはアカデミー会員が多く含まれており、両作品共にオスカーでの健闘が期待される。

その他、ゴールデン・グローブ賞で外国語映画賞の候補に入った『ミナリ』が、主演男優賞(スティーヴン・ユァン)、助演女優賞(ユン・ヨジョン)、キャスト賞の3部門で候補入り。アカデミー賞ノミネートにも期待が高まる。授賞式は4月4日(現地時間)開催予定。映画部門のノミネートは以下の通り。(編集部・倉本拓弥)

■主演男優賞

リズ・アーメッド 『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

チャドウィック・ボーズマン 『マ・レイニーのブラックボトム』

アンソニー・ホプキンス 『ファーザー』

ゲイリー・オールドマン 『Mank/マンク』

スティーヴン・ユァン 『ミナリ』

■主演女優賞

エイミー・アダムス 『ヒルビリー・エレジー −郷愁の哀歌−』

ヴィオラ・デイヴィス 『マ・レイニーのブラックボトム』

ヴァネッサ・カービー 『私というパズル』

フランシス・マクドーマンド 『ノマドランド』

キャリー・マリガン 『プロミシング ・ヤング・ウーマン(原題) / Promising Young Woman』

■助演男優賞

サシャ・バロン・コーエン 『シカゴ7裁判』

チャドウィック・ボーズマン 『ザ・ファイブ・ブラッズ』

ダニエル・カルーヤ 『ユダ・アンド・ザ・ブラック・メサイア(原題) / Judas and the Black Messiah』

ジャレッド・レトー 『ザ・リトル・シングス(原題) / The Little Things』

レスリー・オドム・Jr 『あの夜、マイアミで』

■助演女優賞

マリア・バカローヴァ 『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』

グレン・クローズ 『ヒルビリー・エレジー −郷愁の哀歌−』

オリヴィア・コールマン 『ファーザー』

ユン・ヨジョン 『ミナリ』

ヘレナ・ゼンゲル 『この茫漠たる荒野で』

■キャスト賞

『ザ・ファイブ・ブラッズ』

『マ・レイニーのブラックボトム』

『ミナリ』

『あの夜、マイアミで』

『シカゴ7裁判』

■スタント賞

『ザ・ファイブ・ブラッズ』

『ムーラン』

『この茫漠たる荒野で』

『シカゴ7裁判』

『ワンダーウーマン 1984』