ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¤âàÌäÂêÈ¯¸Àá¡ª¡©¡¡½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ê°³´¡Ö½÷ÂÐÃË¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡Ê£¸£¶¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë£·ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¡Ê£Â£ÓÄ«Æü¡Ë¤Ë½Ð±é¡£È¯¸À¤ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ËÜ´ÖÃÒ·Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£³£µ¡Ë¤Ë¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤Ï¥³¥í¥Ê´¶À÷ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¥ê¥â¡¼¥È¤Ç½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÄÔ¸µÀ¶Èþ½°±¡µÄ°÷¤Ë¡¢ÅìÅìµþ¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¡¦¿¹´îÏ¯²ñÄ¹¤¬½÷Àº¹ÊÌ¤È¼õ¤±¼è¤ì¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÄÔ¸µ»á¤Ï¡Öº£¤´¤í²¿¸À¤¦¤Æ¤Ï¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¹¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê´ë¶È¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤â¡¢£Ã£Å£Ï¤È¤«¥È¥Ã¥×¤¬¤³¤¦¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤·¤¿¤é¼¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÈ¯¸À¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅÄ¸¶»á¤Ï¡Ö¿¹¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢ÆüËÜ¤Ï½÷À¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬£±£°¡ó¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤¿¡£
¡¡ÄÔ¸µ»á¤Ï¡ÖÀè¿Ê¹ñ¤Ç¸«¤¿¤é°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡¢¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ä¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÄ¸¶»á¤¬ÆÍÁ³³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Í°¤¤¤±¤É¡¢ÃË¤ÎÀÕÇ¤¤â¤¢¤ë¤±¤ÉÄÔ¸µ¤µ¤ó¤¿¤Á¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎËÜ´Ö¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¨¡¼¡ª¡¡½÷À¤ËÀÕÇ¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÅÄ¸¶¤µ¤ó¤³¤ì½÷ÂÐÃË¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¡¢ÄÔ¸µ»á¤â¡ÖÅÄ¸¶¤µ¤ó¡¢ÌäÂêÈ¯¸À¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤âËÜ´Ö¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤â°ìÈÌ´ë¶È¤Î´ÉÍý¿¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍÀ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ø½÷À¤ò½õ¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃËÀ¤â¤Ç¤¹¤è¡£ÅÄ¸¶¤µ¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï½÷ÀÂÐÃËÀ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤¬¼Ò²ñ¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢À¯¼£¤ÎÍø±×¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£