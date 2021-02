世界各国ミステリードラマの最新シーズンが日本初放送！

英国の国民的シリーズ他、霊となった被害者の声に耳を傾ける不思議な能力で事件を解決していくフランス発の大ヒットシリーズや、現代医学の本質にも迫る話題作のファイナルシーズンなど世界各国のミステリードラマの最新シーズンが、AXNミステリーで日本初放送となる。

■『バルタザール 法医学者捜査ファイル』シーズン2

原題:Balthazar

3月7日(日)16:00より一挙放送(全10話・字幕)

法医学者のバルタザール(トメル・シスレー)が法医学の知識と洞察力、そして、霊となった被害者の声に耳を傾ける不思議な能力で事件を解決していく大ヒットシリーズ。

優秀な法医学者というだけでなく、料理上手でウィットに富んだ会話もできる上にハンサムで鍛え上げた肉体が魅力のバルタザール。シーズン2では彼の妻の殺害事件に関する新たな情報を入手。真相に辿り着けるのか―。

■『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン10

原題:Vera

3月14日(日)16:00より一挙放送(全4話・字幕)

2011年に英ITVで放送開始以来、シーズンが進むごとに視聴者数を増やし、すでにシーズン11へ更新決定。今となっては『バーナビー警部』と並んで、ITVを代表する看板ミステリーシリーズ。

ノーサンバーランドの息をのむような風景の中で繰り広げられる、複雑で身も凍るような謎に、警部ヴェラ(ブレンダ・ブレシン)がチームとともに挑んでいく。人間味を増し、より魅力的になったヴェラに注目!

■『もう一人のバーナビー警部』

原題:Midsomer Murders

3月21日(日)16:00より一挙放送(全10話・字幕)

初代バーナビー警部から2代目に代わっても、いまだ高い人気を誇る英国の国民的シリーズ。2019〜2020年に放送されたシーズン20と21にあたる新作が日本初放送。

コーストン修道院の跡地にできた地ビール醸造所で、新製品の発表会の夜に地元の作家が殺される事件が発生。なんと死体はビールを仕込む大釜の中で、釜ゆでの状態で発見された。この醸造所で造った新製品のビールの名は「呪いのペールエール」。人々は、中世にこの修道院で釜ゆでにされ殺された修道士の呪いだと噂する。バーナビーが捜査を進めると、この修道院醸造所を中心に、一見平和な村の複雑な人間関係が明らかになっていく。

■『マヨルカ島の捜査ファイル』シーズン2

原題:Balthazar

4月4日(日)16:00より一挙放送(全6話・字幕)

マヨルカ島を舞台に、熱血漢でまじめなイギリス人刑事ミランダ(エレン・リース)と遊び人風のドイツ人刑事マックス(ジュリアン・ルーマン)がタッグを組み島で起こるミステリアスな事件を解決していく英国ドラマ。

シーズン2では、観光地として有名な幻想的なドラック洞窟でのオペラ、スペインの暗い歴史の一つである内戦、サッカーチームRCD Mallorcaが絡んだ事件など、スペインならではのエピソードも登場。

■『Dr.M/救命救急医の殺人ライフ』シーズン3

原題:Mary Kills People

4月4日(日)一挙放送予定(全6話・字幕)

悲しい過去と心の闇を抱えながら、信念をもって、安楽死をビジネスにする医師メアリー(カロリン・ダヴァーナス)の暗躍を描いた医療サスペンスのファイナルシーズン!

メアリーとオリヴィア(レイチェル・アンシェリル)が洗車場で警察の目をかわしてから5カ月。メアリーに関する捜査は一時保留となり、オリヴィアもメアリーの前から消えた。メアリーは今、人里離れた場所にある"喜び(ジョイ)の家"というホスピスで、警察の目を気にすることなく、デズ(リチャード・ショート)と共に末期患者の世話をしている。そして新しい命を身ごもっていた。すべてが順調に見える一方、メアリーはデズの"システム"と救える患者の少なさに不満を感じ、ひそかに外部で末期患者を診ていた。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『バルタザール 法医学者捜査ファイル』シーズン2 © BEAUBOURG STORIES /BEAUBOURG AUDIOVISUEL / TF1 / BE-FILMS / RTBF (Télévision Belge) - 2019 All Rights Reserved. Licensed by ITV Studios Ltd./『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン10 © ITV Studios Limited 2019 All rights reserved/『もう一人のバーナビー警部』© Bentley Productions & all3media international/『マヨルカ島の捜査ファイル』シーズン2 © BBC Studios/Cosmopolitan Pictures/Clerkenwell Films/『Dr.M/救命救急医の殺人ライフ』シーズン3