¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡ÛÅÏÊÆ¤·¤¿ÃöÌÚ¤ò¥¬¡¼¥É¤¹¤ë£Ó£Ð¶¶ËÜ¿¿Ìé¡¡¤Î¤Á¤ÎÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ª
¡¡³¹³Ñ¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤È¹õ¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¹õÉþ¡£¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê´é¤Ç¤³¤ÎÂÎ·¿¤Ï£Ó£ÐÉ÷¡¦¶¶ËÜ¿¿Ìé¤À¡£¤³¤ì¤Ïº£¤«¤é£³£²Ç¯Á°¤Î£±£¹£¸£¸Ç¯£¶·î£²£¸Æü¡¢ÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î¼Ì¿¿¡£
¡¡ÃöÌÚ¤Ï¤³¤ÎÇ¯¡¢£´·î£²£²Æü¤Ë²Æì¡¦ÆáÇÆ»Ô±üÉð»³ÂÎ°é´Û¤Î¹µ¤¨¼¼¤ÇÆ£ÇÈÃ¤Ì¦¡Ê¸½¡¦Ã¤¼¤¡Ë¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼Àï¤òÄ¾ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡Ê¸å¤ËÈôÎ¶³×Ì¿¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌäÅú¡ËÍâÆü¡¢º¸Â¹Ã¤Î¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ»î¹ç¤ò·ç¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢±¦¥Ò¥¸¤Èº¸ÌÜ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¼ê½Ñ¤â¹Ô¤Ã¤ÆÄ¹´üµÙÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤·¤Æ£¶·î£±£¶Æü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«³°Í·¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÃöÌÚ¤Ï½ÐÈ¯Á°¡Ö²¶¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¶¶ËÜ¡¢Ä³Ìî¡ÊÀµÍÎ¡Ë¡¢ÉðÆ£¡Ê·É»Ê¡Ë¤Ë²ñ¤¦¡££³¿Í¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤ÆàÆ®º²»°½Æ»Îá¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ÆÄ¹½£¡ÊÎÏ¡Ë¡¢Æ£ÇÈ¤Ë¤Ò¤ÈË¢¤Õ¤«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡×¤È¸ì¤ê¡¢µ¡¾å¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
àÆ®º²»°½Æ»Îá¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤³¤Î»þÃöÌÚ¤Î¸ý¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡ÃöÌÚ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ÅþÃå¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï»°½Æ»Î¤Ç¤Ï¶¶ËÜ¤À¤±¡£¶¶ËÜ¤ÏÃöÌÚ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥ÉÌò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢»°½Æ»Î¤ÎÃæ¤Ç¶¶ËÜ¤ÏºÇ¸å¤Î£³ÈÖ¼ê¤Ç£¸£·Ç¯£±£°·î¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¤Ø¤Î³¤³°½é±óÀ¬¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÎÀëºàÍÑ¼Ì¿¿»£±Æ¤ËÎ×¤à¶¶ËÜ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó»Ñ¡¢£Õ£×£ÆÉ÷¤Î¥ì¥¬¡¼¥¹ÃåÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ¸å¤ËÄêÃå¤¹¤ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥í¥ó¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥Ï¥·¥Õ¡¦¥«¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥ê¥ó¥°¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ï¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥Ä¤Ë¥ì¥¬¡¼¥¹É÷¥·¥å¡¼¥º¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï£¸£¸Ç¯£²·î¤Ë¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹õ´ä¾´¤Ë¥²¥¤òÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¡£µ¢¹ñ¤¹¤ë¹õ´ä¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ºÝ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ö·¯¤â´èÄ¥¤ì¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¸À¤¦¤Î¤â¡¢¶¶ËÜ¤Î¥¥Ã¥¯¼çÂÎ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¤Ç¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÆÁê¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥¹¥Á¥å¡¦¥Ï¡¼¥È¤«¤é´³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡¶¶ËÜ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¸¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¡££··î£²£¹Æü¡¢ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ®º²»°½Æ»Î¤¬½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ßÆ£ÇÈ¡¢ÌÚÂ¼·ò¸ã¡Ê¸å¤Î·ò¸ç¡Ë¡¢±ÛÃæ»íÏºÁÈ¤È¹Ô¤Ã¤¿»î¹ç¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¶¶ËÜ¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¤Î¤ÏÍâÇ¯£´·î£²£³Æü¡¢¿·ÆüËÜ¤¬½é¤á¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¶½¹Ô¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¡Ç£¸£¹³ÊÆ®±ÒÀ±¡ùÆ®¶¯Æ³Ì´¡×Âç²ñ¡£
¡¡Æ£ÇÈ¤¬ÊÖ¾å¤·¤¿£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÈÆ®¶¯Æ³Ì´ÇÕ¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤ÇÄ¹½£¤ò¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇÇË¤ëÂç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡££²²óÀï¤Ç¤Ï¥½Ï¢¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ¤òÇË¤ê·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎÎÏÉé¤±¤·¤Ê¤¤¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ÏÇ÷ÎÏ½½Ê¬¤Ç¡¢ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¶¶ËÜ¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡Íâ£¹£°Ç¯¤Ï£²·î£±£°Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÄ³Ìî¤ÈÁÈ¤ßÃöÌÚ¡¢ºä¸ýÀ¬ÆóÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¶¶ËÜ¤¬¡Ö»þ¤ÏÍè¤¿¡ª¡Ä¤½¤ì¤À¤±¤À¡×¤ÎÅú¤¨¤ËÄ³Ìî¤¬¸ý¤ò¼ê¤Ç±£¤·¾Ð¤¤¤ò¤«¤ß»¦¤¹¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ÏÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÏÀ¯¼£²È¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¥»¥ß¥ê¥¿¥¤¥¢¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃöÌÚ¤¬Æ¨¤²ÏÇ¤¦¤Û¤ÉÈó¾ð¤Ê¥í¡¼¥¥Ã¥¯¹¶·â¡£¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¡¢É¡·ì¤òÎ®¤·¤¿ÃöÌÚ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¡£
¡¡£²Ç¯¼åÁ°¡¢Æ´¤ì¤ÎÃöÌÚ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡¢±Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Î¡Ê»Õ¾¢¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡Ë²¸ÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£