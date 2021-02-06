¥¢¥ë¥Ó¥Î¤À¤±¤É¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥ÎË¨¤¨¡×àÁÇÄ¾¤ÊÆ´¤ìá¤¬·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎôÅù´¶¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤è¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿°ì¸À
È©¤äÈ±¤Î¿§¤¬Çö¤¯À¸¤Þ¤ì¤ë°äÅÁ»Ò¼À´µ¡¢¥¢¥ë¥Ó¥Î¡£¼å»ë¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎÅª¥Ï¥ó¥Ç¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê°ìÊý¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê³°¸«¤ËÈþ¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¡¹¤â¤¤¤Þ¤¹¡£´ç²°Í¥¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤â¥¢¥ë¥Ó¥Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¤ÎÅö»ö¼Ô¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯°ì¿Í¤Ç¤¹¡£¡Ö´î¤ó¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡ØÁÇÅ¨¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡£¤¢¤¨¤Æ¡ÖË¨¡Ê¤â¡Ë¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ç¤Ê¤¤ÍÆ»Ñ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇò¡¢¶â¡¢Ãã¡ÄÂ¿ÍÍ¤ÊÈ±¿§¡¢¥¢¥ë¥Ó¥Î¤Î¿Í¡¹¡¡¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸«¤¿ÌÜ¡×¤¬¸¶°ø¤ÇÏÓ¤òÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿½÷À¤â
¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Ë½Å¤Í¤¿¶âÈ±ÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤ä»öÊª¤ËÃí¤°¡¢¶¯¤¤¹¥°Õ¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¡ÖË¨¤¨¡×¡£¡Ö´ã¶ÀË¨¤¨¡×¡ÖËåË¨¤¨¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢´û¤ËÀ¤´Ö°ìÈÌ¤Ë¿»Æ©¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
»ä¼«¿È¤¬Ë¨¤¨¤ò´¶¤¸¤ëÂÐ¾Ý¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¾¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥Î¡×¤À¡£¼«Ê¬¤Î´é¤ò¶À¤Ç¸«¤¿¤Ã¤ÆË¨¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Â¾¤Î¥¢¥ë¥Ó¥Î¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ë¨¤¨¤ë¡£¤½¤ÎË¨²ê¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¾®¤µ¤¤º¢¡¢¥¢¥ë¥Ó¥Î¤Î»ä¤ò¡¢¡ÖÇò¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÄÉãÊì¤À¤Ã¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥Ë¥á¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¶âÈ±¤Ç¡¢Êì¤ÏÊÝ°é±à¤ÇÂ¾¤Î»Ò¤Ë¡¢»ä¤ÎÈ±¤¬¶â¿§¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¾Íè¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ãæ³Ø¹»¤ËÆþ¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¶âÈ±¤Ï¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ø¤ÈÇ»¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ó¥Î¤Ï°ìÀ¸È±¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤È¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¸å¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
È±¤Î¿§¤¬¤¤¤¯¤éÇ»¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¡¢¹õÈ±¤ÎÆ±µéÀ¸¤·¤«¤¤¤Ê¤¤ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ä¤ÎÈ±¤Î¿§¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¹ñºÝ¸òÎ®¤¬¤µ¤«¤ó¤Ê¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢ÁÂ³°´¶¤ÏÇö¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ¬È±¸¡ºº¤Ê¤É¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÎã³°¤Ê¤Î¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¥¢¥ë¥Ó¥Î½÷À¤ËÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤½¤ó¤Ê¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¢¥ë¥Ó¥Î¤Î½÷À¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤Î¤À¡£
È±¤Ï¶â¿§¡£È©¤ÏÆü¸÷¤ËÍÏ¤±¤ëÀã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¸¤¯¡¢Èþ¤·¤¤¡£ÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥¹¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦½÷¤Î»Ò¤Ï¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢Èà½÷Ã£¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â»þÀÞ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤À¤ÈÍ§¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¡£À¼¤â¡¢É½¾ð¤â¡¢³ÊÃÊ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢»ä¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ÎË¨¤¨¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»ö¼Ô¤ÎÊý¤È²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤¤ì¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤ò°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤Ä¾¤»¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤è¤ê¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¤è¤«¤Ã¤¿Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¤È¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ó¥Î¤ËÍý²ò¤¢¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Ç¤ÏÀ¸Êª³ØÀì¹¶¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥Î¡×¤Î°ì¸À¤À¤±¤Ç¾É¾õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¤±¤ì¤É¡¢¼À´µ¤Î¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë¼å»ë¤ä¡¢Æü¾Æ¤±¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤«¤é¤ÏÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¡¢¸«¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¡ÖÆüº¹¤·¡¢Âç¾æÉ×¡©¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ëµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤Ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢²¿¤«¤¬¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ºï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¼«Âº¿´¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¿ÆÀÚ¤äÍ¥¤·¤µ¤Çµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÁ±°Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¡¢°ìÃÊ²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ö»ä¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¿Í¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢Îô¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÍî¤Á¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢Âç³Ø¤è¤ê¤â¥¢¥ë¥Ó¥Î¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÎÉ¤Ã¤Ý¤¤»Ò¤¬»ä¤ÎÈ±¤Î¿§¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤Î¿§¤ò¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¸Æ¤Ö¤Î¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£¤¢¤Î¤È¤¡¢»ä¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¾ã³²¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ´¤ì¤Î¿§¤ò½É¤·¤¿¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÈÆ´¤ì¤é¤ì¤ëÊý¤¬¡¢»ä¤Ï¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½éÂÐÌÌ¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢»ä¤ÎÍÆ»Ñ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¡¢¤½¤¦µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¥³¥á¥ó¥È¤Ë°ãÏÂ´¶°ÊÁ°¡¢¤¢¤ëYouTuber¤¬¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈ±¤òÇò¤¯À÷¤á¤Æ±ê¾å¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢»ä¤Ï¤Ò¤É¤¯ÅÜ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£È¯¸À¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤À¡£
»ä¤ÏÅö»þ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ°²è¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿´¶ÁÛ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤«¤é¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë°·¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤é¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¿ô¡¹¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¡£
YouTuber¤ÎÈ¯¸À¼«ÂÎ¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë·ÚÎ¨¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¿Í¡¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ó¥Î¤ÎÅö»ö¼Ô¤ÈÈóÅö»ö¼Ô¤ò¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÀþ°ú¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¼Ö¤¤¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃÎ¿Í¤¬ÀÎ¡¢¡Ö¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤¢¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÅö»ö¼Ô¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Ã¯¤«¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤À¤È»×¤¦¤È¤¡¢Áê¼ê¤ò°ìÃÊ²¼¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¤á¤°¤ê¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢º¹ÊÌ¤ò¶¯²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖË¨¤¨¡×¤¬µß¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¡£¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ëÅö»ö¼Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡Ö·çÂ»¥Ð¡¼¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤¦¤À¡£
»ä¼«¿È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤µÁÂ¤Î²èÁü¤ò¡¢Twitter¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤À¡£µÁÂ¤ò¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¼«ÂÎ¤¬¡¢¿·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ó¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ±¤Î¿§¤Ê¤é¡¢»ä¤¸¤ã»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤Éþ¤¬Ãå¤é¤ì¤ë¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡£¤¢¤ë¿Í¤«¤é¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¿§ÁÇ¤¬Çö¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢»÷¹ç¤¦¿§¤äÉþ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥Î¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¥¢¥ë¥Ó¥ÎË¨¤¨¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ó¥Î¤Î¸½¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇÁ±¤Î²ò·èË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¨¤¨¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ê¤É¤Î¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´Ô¸µ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÆ´¤ì¤é¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¤â¡ÖÁÇÅ¨¡×¤È¤â¸À¤ï¤º¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤Åö»ö¼Ô¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·»ä¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢¡ÖÁÇÅ¨¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤·¡¢¡ÖÁÇÅ¨¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡£
Áê¼ê¤¬Ë¾¤Þ¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ì¤Ð¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢´î¤ó¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£Åö»ö¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¿§¡¹¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
»Ù±ç¤¹¤Ù¤¾ã³²¼Ô¤È¤·¤Æµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Í¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Í¡×¤ÈÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤òÇ§¤á¹ç¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£