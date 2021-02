『アグリー・ベティ』ベッキー・ニュートン、ドラマ版『リンカーン弁護士』に出演！

マシュー・マコノヒー主演で2011年に公開された法廷サスペンス映画『リンカーン弁護士』がNetflixでドラマシリーズとして甦ることになり、大人気コメディ『アグリー・ベティ』で全シーズンにわたり、アマンダを演じたベッキー・ニュートンが出演することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

全10話になる予定ドラマ版は、マイクル・コナリーによるベストセラー小説「リンカーン弁護士」シリーズの2作目「真鍮の評決 リンカーン弁護士」が下敷きとなる。主人公は高級車リンカーン・コンチネンタルの後部座席を事務所代わりに、司法取引を最大限に利用し、依頼人の刑を軽く収める戦略を得意とする弁護士のミック・ハラー。

小説「真鍮の評決」では、1年間も仕事がなかったハラーが、妻とその愛人を射殺した容疑で逮捕された映画製作会社のオーナーから弁護を依頼される。十分すぎるほどの証拠と不十分なアリバイで、劣勢に見える状況をハラーが打開していくが―。

ベッキーが演じるのは、ミック・ハラーの2番目の元妻となるローナ。元夫の仕事の運営面を管理する彼女は、ミックにとって無二の親友かつ相談役という役どころ。常に彼をサポートして励ましているが、リハビリを終えたばかりのミッキーが大きな訴訟を引き受けることに心配している。

主人公ミック役には、映画『マグニフィセント・セブン』や、『オリエント急行殺人事件』などに出演しているマヌエル・ガルシア=ルルフォが決定している。

また、ミックの元妻で仕事に熱意を持って取り組む副地方検事マギー・マクファーソン役を、ホラー映画『スクリーム』シリーズの主演で知られ、政治サスペンスドラマ『ハウス・オブ・カード 野望の階段』にも登場していたネーブ・キャンベルが演じる。

