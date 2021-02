2018年のグラミー賞「最優秀新人賞」にノミネートされた、新世代ラッパーのリル・ウージー・ヴァート(26歳)。顔にまでタトゥーを入れたりピアスを開けている彼だけど、次に顔にGETしたのはタトゥーではなく、まさかの巨大ダイヤモンド! そのインパクトに誰もが驚きを隠せないはず。

全身にタトゥーが刻まれ、歯に装飾をしたり、大ぶりのアクセサリーを身に付けたり、派手なファッションを好むことでも有名なリル・ウージー・ヴァート。そんな彼の新しいコレクションに、大ぶりのダイヤのピアスが登場。その豪華さもさることながら、驚いたのは付けている場所がおでこだということ。彼のInstagramには、「美は痛みでもある」というキャプションとともに、キラキラ光る自慢のアクセサリーを披露。

このダイヤについて、1月30日(現地時間)に自身のTwitterで、ジュエリーデザイナーのエリオット・エリアンテから購入したことを明かしていた。

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰