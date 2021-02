生理前の女子が「絶対にしたくない！」と思うデートとは？

生理中がしんどいことはなんとなく男性も理解し始めつつありますが、生理前もデリケートなことを知っている男性は、そう多くないかもしれません。本当は、デートも気を配ってくれたら嬉しいものですよね。女性が「本当はしたくない……」と思っているデートに、どのようなものがあるでしょうか?



目次

1:体や神経を使うデート

「生理前の体がだるい時、あまり頭がうまく回らない時に、体を動かしたり神経を使ったりするデートは嫌だなと思います。例えば、グループデートでバーベキューや登山とかですかね。あまり慣れていない人と愛想笑いをしたくないなと思います。気を遣って周囲の機嫌をとり女中さんのように『良くできた女性パートナー』になるのは難しいです。できればひとりで休むか、家で映画見るぐらいのゆったりしたデートがいいなと思います」(31歳・女性)



2:ドライブデート

「生理のつらさって男性にはきっと想像もつかないものなんでしょうね。私は昔から毎月2日ほどは朝動けないくらいに痛くて量も多いの。そんなときはできればそっとしておいてほしいですし、デートするとしてもいつでも横になれるようにまったりおうちデートさせてほしいかなと思います。服装も楽な感じでいいから助かりますしね。

反対に絶対したくないのはドライブデート!生理前から最中は普段より酔いやすくなるし、出血が始まる前から臭うので経血の匂いがしないかと気が気でないし、万が一シートを汚してしまったら大変だし……。といろんなことを考えすぎちゃってまったく楽しめないんですよね」(40歳・女性)



3:彼氏が手を抜いているとわかるデート

「私は生理前一週間くらいはものすごくイライラするんです。もちろんエッチなんてしたくないし、彼氏にもかなり強く当たってしまいます。ただでさえイライラするので、イライラする要素があるデートはしたくないです。

例えばノープランでどっかでイチャイチャできればいいというような彼氏の準備や要領が悪いデート。こういう手抜きを感じるとイライラが爆発してしまいます。手を抜かれるなら会いたくない。ちゃんと考えて楽しませて欲しい。わがままなのは分かってます……」(26歳・女性)



4:温泉デートや登山

「生理前は疲れやすくなっていて、食べ歩いとかすごく歩くデートをするともう息が上がって気分が悪くなってしまいます。それに私、なぜか生理中とかは偏食になるんですよね。

温泉デートも、『生理前なら』『生理になっちゃったらなっちゃったでプランを変えよう』って言われても実は嫌。申し訳ないと思って、地味にストレスを感じちゃったり、『来ないでね!』ってことに神経が行っちゃったりするんです」(24歳・女性)



まとめ

生理の重さは人それぞれですが、生理前や生理後も不調がある女性は少なくありません。また、「いつ出血が始まるかわからない」という状況がストレスになっていることもあります。

気を配ったデートプランが立てられる男性は、女性からもっと愛されるかもしれません。また、体調が悪くなってから、「そういえばこういうデートきついんだった……」と思い出して後悔しないよう、彼氏にさりげなく伝えておくと良いかもしれませんね。

(神崎なつめ/ライター)



