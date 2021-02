AKB48グループ最年長で今年30歳を迎える柏木由紀が3月3日に発売する新曲「CAN YOU WALK WITH ME??」のミュージックビデオ(MV)が解禁された。

先月19日に 「重大発表記者会見」を開催し、「アイドルとしてやり続ける」と宣言した柏木は、今年30歳を迎えるのを機にキングレコードにレーベルを移籍、CDとしては7年5ヶ月ぶりのソロシングルをリリースすること発表。さらに、BiSH、豆柴の大群等が所属し、その独自の路線を突き進むプロデュース法が業界内で話題沸騰の鬼才、WACK代表取締役・渡辺淳之介氏をプロデューサーに迎えることも発表し話題となっていた。

柏木と渡辺氏は、昨年5月にラジオで対談。生放送中にAKB48総合プロデューサー・秋元康氏から「ぜひ、渡辺さんに柏木をプロデュースしてほしい」との連絡をきっかけに水面下で進められた本プロジェクト。今回解禁されたMVは、秋元氏を仲介に何度も打ち合わせを重ね、「柏木由紀のこれまでとこれから」をテーマに渡辺氏指揮のもと制作された。

早朝からスタジオでのバンドシーンを撮影し、その後ロケ。柏木いわく「こんなこと今までやらされたことない!」と真冬の極寒のなか、風に吹かれ、火に炙られ、土砂降りの雨に打たれ、トンネルを彷徨う。光の先に辿り着いた世界は夕焼け映える絶景。約14年間のアイドル人生のなか、つらく厳しい道のりを努力と持ち前の前向きさで乗り越え、今の境地に達した柏木をその“ドS”な演出で見事に表現している。

「土砂降りシーン」はテイク1のみで撮了のはずが、結果的にテイク5に。しかし、そんな厳しい現場でも、弱音、文句の1つも言わず乗り切った柏木。久しぶりのシングルリリース、そして渡辺淳之介プロデュースというあらたな環境下で”希望しかない”姿が印象的な夕焼けのラストシーンは見どころだ。

またMV解禁と同時にジャケット写真、初回限定生産盤付属のブルーレイ収録楽曲も解禁された。

<柏木由紀 コメント>

風、雨、火。何かの試練、罰ゲームかな?と正直はじめは思ってしまいました。。(笑)

しばらくAKBでぬるま湯に浸かっていたので、、久しぶりに初心を思い出して、とにかく一生懸命取り組みました!!

飾らない今の等身大の柏木由紀を詰め込んでいただけて大満足です。

渡辺淳之介さんも、MVの監督さんや撮影現場のスタッフさんも、優しくて安心しました。良い意味で遠慮なく、ぶつかっていけたと思います。

このMVを観て、これからのアイドル像、柏木由紀を感じていただけたら嬉しいです。

<プロデューサーWACK 代表取締役 渡辺淳之介 コメント>

大変申し訳ございませんでした。

そんなつもりは毛頭なかったのですが、私、柏木由紀さんをナメていたようです。

せっかく柏木さんをプロデュースさせていただくのだから、自分たちのすべてを持ち込んでやろうと思いました。

そうです。世間ではサイコパスと呼ばれる私です。

こんなのはNGじゃないかな?こんなのは絶対やらないだろ?過酷だけど大丈夫かな??という企画をこれでもかと提案させていただきました。

・・・すべてを快諾いただきました。驚きでした。

今までにない柏木さんを撮れました。

恐る恐るびびりながら撮り終えた瞬間、弊社のスタッフは全員柏木さんのファンとなり、そして、自分たちの無力さをなげきました。

最高のMVができました。

しかしこれはまぎれもなく柏木さんのおかげだと。

これがアイドル柏木由紀なのだと。

もう一度言いますが最高のMVができました。



■「CAN YOU WALK WITH ME??」【初回限定生産盤】CD+ブルーレイ

価格:10,000円(税込)

<特典>未完成パズルピースセット(63ピース)、プレミアムイベント応募シリアルナンバー

<CD>

01.CAN YOU WALK WITH ME??

02.You and I

03.Why don’t you??

04.CAN YOU WALK WITH ME??(off vocal ver.)

05.You and I(off vocal ver.)

06.Why don’t you??(off vocal ver.)

<ブルーレイ>

「寝ても覚めてもゆきりんワールド 〜ディナーショーでも夢中にさせちゃうぞっ〜(special edit ver.)」

<Main Tracks>

01.ショートケーキ/02.クラス会の後で/03.てもでもの涙/04.PRIDE/05.あなたに逢いたくて〜Missing You〜

06.Birthday wedding/07.Green Flash/08.火山灰/09.遠距離ポスター/10.ジェラシーパンチ/11.Only today

12.ずっと 前から/13.あなたと私/14.夜風の仕業

<Bonus Tracks>

15.まちぶせ

16.Rainy day

<Special Tracks>

17.CAN YOU WALK WITH ME??

18.You and I



■「CAN YOU WALK WITH ME??」【通常盤】CD

価格:1,300円(税込)

<特典>パズルピース 1ピース封入(全7種類)<CD>

01.CAN YOU WALK WITH ME??

02.You and I

03.CAN YOU WALK WITH ME??(off vocal ver.)

04.You and I(off vocal ver.)