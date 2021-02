現地時間2月3日、アカデミー賞の前哨戦の1つとして注目される第78回ゴールデン・グローブ賞のノミネーションが発表された。映画の部ではゲイリー・オールドマン主演、デヴィッド・フィンチャー監督のNetflixのモノクロ映画『Mank/マンク』が、作品賞(ドラマ)、男優賞(ドラマ)、助演女優賞、監督賞、脚本賞、音楽賞と、最多の6部門にノミネート。また、監督部門では女性3人が候補となる史上初の快挙となった。

【写真】歴史的快挙! 監督賞にノミネートされた女性監督3人

ノミネート数の次点は、エディ・レッドメイン、サシャ・バロン・コーエン、マーク・ライランスらが出演の『シカゴ7裁判』で5部門。こちらもNetflixの作品となっている。

今回のノミネート発表で注目すべきは、監督賞のカテゴリーだ。クロエ・ジャオ(『ノマドランド』)、エメラルド・フェネル(『Promising Young Woman(原題)』)、レジーナ・キング(『あの夜、マイアミで』)と、女性監督が3人ノミネートされた。一度に複数の女性監督が候補に挙がるのは史上初となる。同賞では、ここ6年にわたり女性監督のノミネートがなく、1944年の初開催以来、これまで7度しかノミネートされていない。このことには非難の声が上がっていた。

例年ゴールデン・グローブ賞授賞式は、その年の第1日曜日に開催されるが、今年は新型コロナウイルスの影響で延期され、現地時間2月28日に開催予定。ホストは、これが4度目となるティナ・フェイとエイミー・ポーラーが務める。ソーシャルディスタンンスを保ち、大勢が一同に会するのを避けるため、ニューヨークのレインボールームとロサンゼルスのビバリー・ヒルトンに、それぞれ分かれて式を進行するという。

<映画の部>主な候補者・候補作品は以下の通り。

●作品賞(ドラマ)

『ノマドランド』

『Mank/マンク』

『ファーザー』

『Promising Young Woman(原題)』

『シカゴ7裁判』

●女優賞(ドラマ)

ヴィオラ・デイヴィス 『マ・レイニーのブラックボトム』

アンドラ・デイ 『The United States vs. Billie Holiday(原題)』

フランシス・マクドーマンド 『ノマドランド』

キャリー・マリガン 『Promising Young Woman(原題)』

ヴァネッサ・カービー 『私というパズル』

●男優賞(ドラマ)

リズ・アーメッド 『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

チャドウィック・ボーズマン 『マ・レイニーのブラックボトム』

アンソニー・ホプキンス 『ファーザー』

ゲイリー・オールドマン 『Mank/マンク』

タハール・ラヒム 『 The Mauritanian(原題)』

●作品賞(コメディー/ミュージカル)

『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』

『ハミルトン』

『Music(原題)』

『パーム・スプリングス』

『ザ・プロム』

●女優賞(コメディー/ミュージカル)

マリア・バカローヴァ 『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』

ケイト・ハドソン 『Music(原題)』

ミシェル・ファイファー 『French Exit(原題)』

ロザムンド・パイク 『I Care A Lot(原題)』

アニャ・テイラー=ジョイ 『Emma.(原題)』

●男優賞(コメディー/ミュージカル)

サシャ・バロン・コーエン 『続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画』

ジェームズ・コーデン 『ザ・プロム』

リン=マヌエル・ミランダ 『ハミルトン』

アンディ・サムバーグ 『パーム・スプリングス』

デヴ・パテル 『どん底作家の人生に幸あれ!』

●助演女優賞

グレン・クローズ 『ヒルビリー・エレジー ‐郷愁の哀歌‐』

オリヴィア・コールマン 『ファーザー』

ジョディ・フォスター 『The Mauritanian(原題)』

アマンダ・セイフライド 『Mank/マンク』

ヘレナ・ゼンゲル 『この茫漠たる荒野で』

●助演男優賞

サシャ・バロン・コーエン 『シカゴ7裁判』

ダニエル・カルーヤ 『Judas and the Black Messiah(原題)』

ジャレッド・レト 『The Little Things(原題)』

ビル・マーレイ 『オン・ザ・ロック』

レスリー・オドム・Jr 『あの夜、マイアミで』

●監督賞

エメラルド・フェネル 『Promising Young Woman(原題)』

デヴィッド・フィンチャー 『Mank/マンク』

クロエ・ジャオ 『ノマドランド』

レジーナ・キング 『あの夜、マイアミで』

アーロン・ソーキン 『シカゴ7裁判』

●外国語映画賞

『Another Round(原題)』(デンマーク)

『ラ・ヨローナ 〜彷徨う女〜』(グアテマラ/フランス)

『これからの人生』(イタリア)

『ミナリ』(アメリカ)

『Two of Us(原題)』(フランス/アメリカ)●アニメ作品賞

『The Croods: A New Age(原題)』

『2分の1の魔法』

『フェイフェイと月の冒険』

『ソウルフル・ワールド』

『ウルフウォーカー』