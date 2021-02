ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」に、「あつまれ どうぶつの森」のルームウェアコレクション全10型が登場。2021年2月4日(木)12:00から公式オンラインストアで受注販売を開始する。

2020年11月に発売した「あつまれ どうぶつの森」コレクションの中から、つぶきち・まめきちシリーズの5型に加え、今回は新たに同デザインのメンズサイズと、なめらかな肌触りが特長のジェラート ピケオリジナル素材”スム―ズィー”を採用したアイテムが加わっている。

ラインアップ/kidsやMen’sサイズも!



■ジャガード編みのやさしいデザイン

「つぶきち&まめきち」ニットトップス



・つぶまめジャガードプルオーバー/\ 5,800+tax

▼kidsやMen’sサイズも!

・つぶまめジャガードプルオーバー for KIDS/¥4,800+tax

・【NEW】つぶまめジャガードプルオーバー for MEN/\6,800+tax

■「つぶきち&まめきち」”スムーズィー”セットアップ



とろけるようななめらかさが特徴のスムーズィー素材を採用(写真左)。

・【NEW】スムーズィーつぶまめJQDプルオーバー&ショートパンツ/\9,800+tax



メンズサイズはハーフパンツのセットアップ(写真右)。

・【NEW】スムーズィーつぶまめJQDプルオーバー&ハーフパンツ for MEN

size: M,L/\11,800+tax



■なめらかな質感の「つぶきち&まめきち」ブランケット

・【NEW】スムーズィーつぶまめジャガードブランケット/\5,800+tax



■「つぶきち&まめきち」がいっぱい!あったかニットGOODS

・つぶまめルームシューズ/¥3,400+tax(写真左)

・【NEW】つぶまめルームシューズ for MEN/\3,600 +tax



<その他アイテム>

・つぶまめクッション/\3,400 +tax(写真右)

・つぶまめジャガードブランケットA /\5,800+tax

【受注について】

受付期間:2021年2月4日(木)12:00(正午)〜2月14日(日)23:59

商品の到着:5月上旬より順次

商品取扱い:⇒gelato pique公式オンラインストア



※gelato pique公式オンラインストア以外での受注販売はされない。

※各商品、1人3点まで購入可能。

※購入にはMA会員である必要がある。

※商品のキャンセルはできない。



【受注対象商品】

・つぶまめジャガード プルオーバー /\5,800+tax

・つぶまめジャガード プルオーバー for KIDS(size: XXS,XS,S,M) /\4,800+tax

・つぶまめジャガード プルオーバー for MEN(size: M,L) /\6,800+tax

・つぶまめジャガードブランケットA /\5,800+tax

・つぶまめルームシューズ /\3,400+tax

・つぶまめルームシューズ for MEN /\3,600+tax

・つぶまめクッション /\3,400+tax

・スムーズィーつぶまめJQDプルオーバー&ショートパンツセット /\9,800+tax

・スムーズィーつぶまめJQDプルオーバー&ハーフパンツ for MEN(size: M,L) /\11,800+tax

・スムーズィーつぶまめジャガードブランケット /\5,800+tax

※サイズ記載のない商品はすべてFree size



【お問い合わせ】

gelato pique公式オンラインストア:0120-655-802

※受付時間 11:00〜18:00(土日祝、夏期休暇、年末年始、弊社所定休日等を除く)

<数量限定>gelato piqueオンラインストア追加販売が決定

政府より発出された緊急事態宣言を考慮し、当初予定されていた一部直営店での販売を中止していたが、下記アイテムをgelato pique公式オンラインサイトにて追加販売することが決まった。



■キャラクターになれる!耳つきフードのモコモコニット

・キャラクターパーカ/¥6,800+tax

・ キャラクターkidsパーカ&ショートパンツSET / ¥8,400+tax

<各種カラー:ブラウン、クリーム、グレー>■「つぶきち&まめきち」あったかブランケット

・つぶまめブランケット/¥5,800+tax



販売開始日:2021年2月4日(木)12:00(正午)

商品の取り扱い:gelato pique公式オンラインストア(https://gelatopique.com/)

※売り切れ次第終了となる。

※購入にはMA会員である必要がある。



<コレクションについて>

癒しをお届けしたいという想いから

おうち時間とも相性ばっちりの『ジェラート ピケ』による

『あつまれ どうぶつの森』コレクションが実現。

自由きままなスローライフで“癒し”を満喫できる『あつまれ どうぶつの森』を

ジェラート ピケがもたらす“癒し”の着心地で新たな“癒し”を表現するコレクションにしました。

“あつ森”のキャラクターたちとジェラートピケの肌触りで誰もが幸せになるおうち時間を叶えます。



© 2020 Nintendo

