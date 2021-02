世界最高の芸術作品をまとって、刺激に満ちた毎日を

ユニクロがルーヴル美術館と2021年から4年間のパートナーシップを締結。その一環として、ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」とルーヴル美術館とのコラボレーションアイテムが2021年2月5日(金)に発売される。

「モナ・リザ」など、ルーヴル美術館所蔵の至高の芸術作品たちが、「UT」をキャンバスに新たなアートとして現代に蘇る、夢のような企画が実現した。

ラファエロの「聖母子と幼き洗礼者聖ヨハネ」をモチーフにしたTシャツ 1,990円/画像提供ユニクロ

ウィメンズコレクション、メンズコレクションともに発売され、ウィメンズコレクションは、「モナ・リザ」「聖母子と幼き洗礼者聖ヨハネ」など、所蔵作品の女性をモチーフにし、スタイリッシュなTシャツとして展開。

「ミロのヴィーナス」などを、シンプルなラインで表現したスウェットシャツもキュート!

レオナルド・ダ・ヴィンチの「聖母子と聖アンナ」をモチーフにしたスウェットシャツ 1,990円/画像提供ユニクロ

ウィメンズコレクションは、Tシャツ6柄、スウェットシャツ4柄が発売。 ルーヴル美術館:ブロッサム オブ ダイバーシティ UT グラフィックTシャツ(半袖・リラックスフィット) 1,500円/画像提供ユニクロ ルーヴル美術館:ブロッサム オブ ダイバーシティ UT グラフィックTシャツ(半袖・リラックスフィット) 1,500円/画像提供ユニクロ ルーヴル美術館:ブロッサム オブ ダイバーシティ スウェットシャツ(長袖) 1,990円/画像提供ユニクロ ルーヴル美術館:ブロッサム オブ ダイバーシティ スウェットシャツ(長袖) 1,990円/画像提供ユニクロ

メンズコレクションはピーター・サヴィル氏がデザイン!

「モナ・リザ」をモチーフにしたTシャツ 1,500円/画像提供ユニクロ

メンズコレクションは、ジョイ・ディヴィジョンやニュー・オーダーなどのアートワークで知られる、イギリスを代表するグラフィックデザインの巨匠、ピーター・サヴィル氏が手掛けたのも大ニュース! イギリスのグラフィック・アーティスト、ピーター・サヴィル氏/画像提供ユニクロ

「Art and Logic(アート アンド ロジック)」をコンセプトとし、ルーヴル美術館の所蔵品すべてにつけられる「目録番号」(モナ・リザの絵は779番!)や芸術作品に用いられる「黄金比」など、アートにみられるロジックに着目し、グラフィックを完成させたとのこと。 「サモトラケのニケ」をモチーフにしたスウェットフーディ 2,990円/画像提供ユニクロ

メンズコレクションはTシャツ6柄、スウェットフーディ4柄が発売。 ルーヴル美術館:アート アンド ロジック by ピーター・サヴィル UT グラフィック Tシャツ(半袖・レギュラーフィット)1,500円/画像提供ユニクロ ルーヴル美術館:アート アンド ロジック by ピーター・サヴィル UT グラフィック Tシャツ(半袖・レギュラーフィット)1,500円/画像提供ユニクロ ルーヴル美術館:アート アンド ロジック by ピーター・サヴィル スウェットプルパーカ(長袖) 2,990円/画像提供ユニクロ ルーヴル美術館:アート アンド ロジック by ピーター・サヴィル スウェットプルパーカ(長袖) 2,990円/画像提供ユニクロ

どれもお手頃価格なのも嬉しい。この春は、ルーヴルの名作をまとって、日々の生活に潤いとパワーを!

文=CREA編集部